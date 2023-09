‘Hit & Run’ riba Watty Vos Boulevard a laga auto cu perdida total

The content originally appeared on: Diario

Doño ta pidi ayudo di comunidad pa haya esun responsabel…

ORANJESTAD (AAN): Un incidente masha inaceptabel a sosode diasabra 2 di September den cercania di e rotonde di Sabana Blanco caminda cu e doño di e auto A-61473, marca Chevrolet Trax, color Beige a haya su mes ta keda sin auto pa e motibo cu el a conta den un declaracion na DIARIO.

Ta asina cu e dia en cuestion, pa mas of menos 2:15 pm e auto a ‘overheat’ y dal paga riba Watty Vos Boulevard. E doño a probecha cu e vehiculo ainda por a move y parkeer esaki e netjes riba e ‘vluchtstrook’.

Despues di varios intento pa start e auto, el a dicidi di cana bay na e minimarket di SB Food y a pidi nan yena un boter di softdrink cu awa, cu e tabata tin den auto semper pa casonan di emergencia.

“Mi a yena e radiator cu awa y a bolbe purba varios biaha y e auto no kier a start. Dus, mi a lock e auto y a cana bay cas te na Wayaca Residence. Mi a yega cas y yama un compania di towing company y e persona encarga a bisa mi cu e ta take care di dje pa mi”, el a declara.

Despues cu mi a wak cu a cuminsa bira atardi y e no a trece e auto na mi cas, mi a yam’e varios biaha y door cu e no a contesta mi a contact un otro tower. Eynan a bisa mi cu den mey ora e lo pick e auto pa despues di basta rato, yama mi pa bisa mi cu su truck mes ta daña y e guy cu el a pidi pa tow e auto no por haci’e mas pasobra cu e no tin luz.

E ora mi a tuma contacto cu un otro compania y nan a bisa mi cu nan ta un tiki druk, pero despues di e job cu nan ta bezig cu ne, nan lo bay pick e auto”, e persona afecta a declara.

Pa mas of menos 8:50 pm e persona encarga di e prome compania cu a contact a yama mi cu e ta onsite, pero cu un otro auto a dal e auto. Mi a bis’e pa no worry mas pasobra mi a pidi otro compania caba pa tow e pa mi.

Un rato despues e compania di towing ta yama mi pa bisa mi cu nan ta onsite y cu Polis ta onsite ya cu a dal mi auto. E ora nan a bisa mi cu nan no por tow e mas pasobra Polis ta bay hiba e auto.

Mi a yama Central 100, (9:38 pm) y central a bisami cu 1) nan ta hibando e auto pa Balashi y 2) cu a laga e auto na werki”, a splica. Pa cu esaki e agentenan a traha nan Procesverbal.

Riba potret por mira con e auto Chevrolet Trax a keda despues cu un otro auto a bay dal’e cu tur forsa y lag’e ‘total loss’.

Pesey un yamado ta bay pa cualkier persona cu por a mira kico a sosode e dia ey, diasabra 2 di September, merdia te cu mas o menos 8:50 pm riba Watty Vos Boulevard pa yama 730-4282 y asina trece algun dato valioso cu por conduci na haya sa ken a ‘hit & run’ e auto aki lagando un ciudadano, un famia cu perdida total, ya cu pa e auto aki no por haci nada mas.