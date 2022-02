Historische panden RK-Bisdom: Behouden of afstoten?

21/02/2022 06:03

Bisschop Karel Choennie poseert bij de balustrade aan de voorkant van het Kerkelijk Museum. Na bijna een eeuw heeft het pand haar oude aanzicht teruggekregen-.

PARAMARIBO –

“Historische gebouwen hebben een emotionele waarde, maar wat niet meer kan, moet je afstoten als het een te zwaar blok aan je been wordt.” Tot deze harde conclusie komt bisschop Karel Choennie over de in verval geraakte historische gebouwen van het rooms-katholieke bisdom. Echter, de Monumentenwet staat slopen niet toe.

In juli zal het precies twintig jaar zijn dat de historische

binnenstad van Paramaribo is opgenomen op de Werelderfgoedlijst van

de Unesco (de VN-organisatie voor onderwijs, cultuur, wetenschap en

communicatie) en de Monumentenwet van Suriname in De Nationale

Assemblee is aangenomen. Voor eigenaren van historische panden,

zoals het RK-Bisdom, is het een enorme (financiele) klus om de

houten gebouwen te onderhouden. “Maar dit lukt, ondanks nul cent

subsidie van de overheid, nog redelijk”, zegt de geestelijke

leider.

De meeste gebouwen die het historische gezicht van Paramaribo

bepalen zijn voor een groot deel van het RK-Bisdom en de overheid.

In de afgelopen driehonderd jaar hebben verschillende

missionarissen niet alleen het rooms-katholieke geloof verspreid,

maar ook scholen, internaten, sportcomplexen en nog meer laten

bouwen. Hiervoor moest veelal grond worden gekocht, waarvoor de

missionarissen zich hebben ingezet. “Sommige delen kregen ze eerst

in gebruik van de gouverneur en andere werden door katholieke

plantage-eigenaren geschonken. Waar er gekocht kon worden, hebben

we dat gedaan”, vertelt Choennie.

Maar grond heeft volgens hem nooit inkomsten opgeleverd voor het

bisdom. “We hebben eigendommen, maar die zijn niet liquide. De

bezittingen moeten we nu zodanig gebruiken dat wij genoeg inkomsten

eruit kunnen krijgen.” Dit wordt geprobeerd door de monumentale

panden die het zelf niet meer gebruikt, te restaureren en te

verhuren. Een voorbeeld is de grote pastorie, tegenover de

Kathedrale Basiliek Sint Petrus en Paulus, die iets meer dan tien

jaar aan de Nationale Volksmuziekschool was verhuurd en het pand op

de kruising Henck Arronstraat-Monseigneur Wulfinghstraat, waar het

Ondernemershuis Paramaribo is ondergebracht.

Echter, het lukt het bisdom niet alle gebouwen te restaureren.

Tussen al de prachtig onderhouden gebouwen aan de Henck Arronstraat

wordt het geheel ontsierd door het zwaar verwaarloosde pand aan de

monseigneur Wulfinghstraat, bekend als Poortgebouw. Het lijkt alsof

het elk moment kan instorten. Het werd in 1954 door het bisdom

gebouwd als hulplokalen voor de toen steeds uitbreidende scholen op

het complex waar de Sint Elisabethschool 1 en 2 zijn gevestigd.

Het gebouw staat al jaren leeg. De toenmalige bisschop Wilhelmus

de Bekker wilde het slopen, omdat er geen geld was om het te laten

restaureren, maar kreeg van de overheid geen toestemming. Vanwege

het veronderstelde gevaar heeft ook Choennie weleens overwogen om

het af te breken. Met of zonder toestemming. Hij veranderde van

gedachten toen architecten bij inspectie tot de conclusie kwamen

dat het niet zal instorten. Omdat het Poortgebouw een markante

doorgang vormt naar de kathedraal, heeft het Bisdom besloten het

nog dit jaar te laten restaureren en schilderen. Hiervoor wordt

geld gezocht.

Het verwaarloosde Poortgebouw, waarvan verondersteld werd

dat het een groot gevaar vormt, zal dit jaar gerenoveerd

worden.

