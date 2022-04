Historische ‘hattrick’ voor Anthony Nesty

13/04/2022 18:01

-

Terence Oosterwolde

Drie op rij voor Anthony Nesty.

Foto: Gators Swimming and Diving



PARAMARIBO –

Anthony Nesty is voor het derde seizoen op rij uitgeroepen tot ‘Zwemcoach van het jaar’ bij de mannen in de Southeastern Conference (SEC). Hij schreef daarmee geschiedenis. Surinames Golden Boy is namelijk de eerste coach van de University of Florida (UF) die deze award krijgt in zijn eerste drie jaar als hoofdcoach.

Nesty, Surinames enige Olympische kampioen, leidde in februari

de mannen van Gators naar hun tiende opeenvolgende SEC

Championship. Vorige maand zag hij zijn team als derde overall

eindigen tijdens de NCAA-zwemkampioenschappen met drie nationale

titels.

Nesty werd in februari aangesteld als hoofdcoach van het

Amerikaanse mannenteam dat van 18 juni tot en met 3 juli mee

zal doen aan de Fina Wereldkampioenschappen 2022 in Budapest,

Hongarije. “Anthony heeft enorme verdiensten en is een erg

succesvolle coach. Ook is hij een erg attente persoon”, zei

directeur Lindsay Mintenko van USA Swimming National Team bij zijn

aanstelling.

Prestaties UF-zwemmers

Ook pupillen van Nesty behoorden tot winnaars van de postseason

awards die SEC woensdag bekendmaakten. Schoonspringer Maha Amer

werd net als Kyndal Knight (Kentucky) en Brooke Schultz (South

Carolina) uitgeroepen tot ‘Female Diver of the Year’.

Voor UF waren er verder tien All-SEC First

Team-onderscheidingen, vijf All-SEC Second Team en zeven

All-Freshman Team-uitverkiezingen. De tien Gator-zwemmers in het

All-SEC First Team zijn Amro Al-Wir, Adam Chaney, Trey Freeman,

Eric Friese, Dillon Hillis, Oskar Lindholm, Macguire McDuff,

Alberto Mestre, Alfonso Mestre en Kieran Smith. Een eerste plaats

op een onderdeel tijdens de SEC-kampioenschappen levert een plek op

in het ‘First Team’.







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina