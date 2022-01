Historische game voor dominante Gavin Kensmil

30/01/2022 04:32 – Terence Oosterwolde

Gavin Kensmil a la Wilt Chamberlain met de ‘1K’ op een vel papier als teken van de grens van duizend punten die hij passeerde als basketballer van SFA. Foto: SFA Athletics

PARAMARIBO – Gavin Kensmil heeft zaterdagavond van zich doen spreken in de NCAA Division I in de Verenigde Staten. De Surinaamse basketballer scoorde namelijk een game-high tevens career-high 37 punten voor de Stephen F. Austin State University. Daarnaast haalde hij de mijlpaal van duizend punten in zijn carri?re bij SFA. Met nog negen duels in het reguliere seizoen staat de teller op 1.012 punten.

In de zaterdag met 81-77 gewonnen uitwedstrijd tegen California Baptist University in Riverside, Californi? was Kensmil een ‘monster’ in de bucket. Met een vari?teit aan moves haalde hij zijn puntentotaal, waarbij hij veertien van zijn negentien veldbaskets scoorde en al zijn negen vrije worpen benutte. Verder had de Surinamer vijf rebounds en twee assists. Hij maakte vier turnovers en drie fouten in een game-high 38 minuten.

SFA maakte melding van de mijlpaal van de Surinamer Gavin Kensmil.

Kensmil, voor wie de veertien gescoorde veldbaskets en de negentien schoten een career-high zijn, is bezig aan zijn derde seizoen bij SFA. In zijn eerste competitiejaar (2019-2020) eindigde hij met 354 punten in dertig wedstrijden en was zijn season-high 23 punten. Het seizoen daarop (2020-2021) kwam hij tot 333 punten in 21 partijen en een season-high van 28 punten. Dit jaar (2021-2022) staat hij op 325 punten in 21 duels.

SFA, die haar twee voorgaande wedstrijden had verloren, staat nu op een winst-/verliesstaat van 13-8, inclusief 5-4 in de Western Athletic Conference. Na twee uitduels op rij keert het team terug naar huis. In Nacogdoches, Texas wacht donderdag in het William R. Johnson Coliseum de ontmoeting tegen Utah Valley University (14-6/5-3).

Christian Baptist-freshman Juhlawnei Stone kan Gavin Kensmil (14) niet beletten te scoren.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina