‘Hij heeft me volkomen verrast’ – DWTonline.com

07/05/2022 18:53

-

Van onze redactie

Jeffelou Koorndijk (192) liep een persoonlijk record op de 800 meter.

Foto: Rakesh Parag



PARAMARIBO –

Jeffelou Koorndijk is niet in de prijzen gevallen tijdens de derde Zuid-Amerikaanse Jeugdspelen, maar heeft zijn doelstelling wel ruim gehaald door op de 800 meter voor het eerst onder de twee minuten te duiken. Hij eindigde zaterdag in Estadio Municipal als zesde in 1:59,21. “Hij heeft me volkomen verrast”, reageerde atletiekcoach Milton Clark.

Na aankomst eerder deze week in Argentinie had Koorndijk in

gesprek met sportjournalist Rakesh Parag aangegeven dat hij zijn

beste tijd wilde neerzetten. “Mijn doel is om onder de twee minuut

te lopen”, onthulde hij zelfverzekerd. Hoewel zijn personal

best tot dat moment 2:07 was, bleek zaterdag dat Koorndijk

zichzelf niet heeft overschat.

Bij Clark waren er twijfels: “Vanwege de weersomstandigheden

dacht ik niet dat hij onder de twee minuten zou halen.” Echter,

Koorndijk was ook na de laatste training vastberaden. Clark zwaaide

hem dan ook alle lof toe. “Na wat hij vandaag heeft gepresteerd,

zeg ik: ‘Koorndijk, yu bigi!'”

Jeffelou Koorndijk wordt op de baan behandeld na zijn

finish.

Zijn pupil lag lange tijd op de vierde positie, maar in de

laatste bocht viel hij wat terug door zijn hamstring. Direct na de

finish zeeg Koorndijk neer en gaf hij over. Hij werd op de baan

behandeld door de medische dienst. “Hij heeft teveel gegeven …

hij heeft alles gegeven”, aldus Clark. Later werd Koorndijk uit

voorzorg met de ambulance naar een medische post gebracht. Zijn

trainer ging met hem mee.

Aan de start verschenen tien atleten, van wie de Uruguayaan

Gonzalo Gervasini Pereyra het snelste was: 1:52,98. Zilver en brons

waren voor Klaus Scholz Selman (Chili/1:54,35) en Uriel Munoz

(Argentinie/1:54,75). Daarna volgden Sebastian de Zan

(Argentinie/1:57,60) en Erick Paredes Viveros (Ecuador/1:58,64),

waarna Koorndijk finishte.

Voordat hij – uit voorzorg – werd afgevoerd naar een

medische post werd Jeffelou Koorndijk nog even gecheckt. Coach

Milton Clark was er steeds bij.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina