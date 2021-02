‘Het zijn alleen valse getuigenissen’

Ondanks dat Jonathan V. door zowel een politieman als een militair duidelijk is herkend als de man die op 27 juli in de Palmentuin een seniorenvrouw van haar gouden halsketting heeft beroofd, blijft hij ontkennen. De getuigen vertelden maandag aan rechter Cynthia Valstein-Montnor dat de man na de roof via Wakapasi vluchtte in de richting van het kabinet van de president. Reagerend op het getuigenis van de militair zei de verdachte: “Deze landmacht geeft alleen maar valse getuigenissen.”