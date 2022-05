02/05/2022 15:07

-

Audry Wajwakana

Sjeik Henry Kromosemito in Ied-gebed. Achter hem president Chan Santokhi en minister Riad Nurmohammed van Openbare Werken.

Foto: Audry Wajwakana



PARAMARIBO –

Honderden moslims hebben de vastenmaand Ramadan maandagochtend massaal afgesloten met het Ied-ul-fitr-gebed op het Onafhankelijkheidsplein. De regen brak kort voor de aanvang van het officieel programma los. Echter, dit weerhield het publiek niet. Jong en oud zochten hun plek op het plein op. De meeste mensen kwamen heel voorbereid met paraplu’s. De organisatie zorgde voor zwabbers om het regenwater op het dekzeil dat als een sprei op de grasmat van het plein is gelegd, droog te vegen.

Traditioneel wordt voor aanvang van het Ied-ul-fitr-feest eerst

gebeden. Nu de Covid-19-maatregelen zijn versoepeld en het

samenscholingsverbod volledig is opgeheven heeft de Stichting der

Islamitische Gemeenten in Suriname (SIS) na bijkans twee jaar het

nationaal Ied-gebed weer georganiseerd. Het gedeelte voor het gebed

is afgeschermd met dranghekken en bij elke ingang stonden

medewerkers van de organisatie klaar om de handen met alcohol te

spuiten. Wie geen mondkapje bij zich heeft, kreeg er eentje.

“Ik voel me erg gelukkig. Het werk van de Almachtige heeft zich

getoond. In geen tien jaar hebben we zo een grote massa gehad voor

de gezamenlijke Ied-viering”, zegt Richard Ponidjo, voorzitter van

de commissie Ied Viering van de SIS, blij. De laatste keer dat de

organisatie het Ied-gebed op het Onafhankelijkheidsplein hield was

in 2016. Het plein werd daarna voor alle publieke evenementen

afgesloten. De organisatie week toen uit naar het Franklin Essed

Stadion.

Elkaar vergeven

Sjeik Henry Kromosemito ging in gebed, waarbij hij op een

gegeven moment erg emotioneel werd. De preek is door sjeik Marcio

Markasan gedaan. In zijn preek herinnert Markasan de aanwezigen dat

het moslimgeloof wil dat wij omwille van Allah elkaar moeten

vergeven en de relatie met degene die verbroken is, moeten

herstellen. Hij bad verder voor een beter Suriname.

President Chandrikapersad Santokhi gaf in zijn

felicitatieboodschap mee om gedurende het heel jaar vast te houden

aan de geest van Ied-ul-fitr. “Ik doe een beroep op u om

broederschap en barmhartigheid te omarmen en te werken aan de

vooruitgang en welvaart van ons land. Door samen te werken en

wederzijds begrip te bevorderen wijzen wij een betere weg naar de

toekomst voor iedereen ongeacht ras, godsdienst en

levensovertuiging”, hield de president de aanwezigen voor.

De samenkomst werd ook bijgewoond de minister Bronto Somohardjo

van Binnenlandse Zaken, zijn vader Paul Somohardjo (adviseur van

staat), minister Riad Nurmohammed van Openbare Werken, de

Indonesische ambassadeur Julang Pujianto. Na het officiele gedeelte

gaven de aanwezigen elkaar omhelzingen, waarbij er eerst aan elkaar

vergeving wordt gevraagd. In de verschillende stands werden zoetige

lekkernijen verdeeld.







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina