‘Het was een behoorlijke bittere pil’

30/04/2022 22:44

Van onze redactie

Kaelyn Djoparto heeft zaterdag niet meer gezwommen. Zij en coach Fabianne Nabibaks kwamen pas in het zwembad erachter dat ze niet was ingeschreven.

Foto: Rakesh Parag



PARAMARIBO –

Een administratieve blunder heeft er zaterdag voor gezorgd dat zwemster Kaelyn Djoparto niet in actie kon komen op de 50 meter vrije slag tijdens de derde Zuid-Amerikaanse Jeugdspelen. Het bleek dat Xophania Defares voor het nummer was opgebracht, hoewel ze niet is afgereisd. “Ik ben teleurgesteld”, was het enige dat Djoparto kwijt wilde tegen de meegereisde journalist Rakesh Parag.

Zwemcoach Fabianne Nabibaks deelde in de deceptie. “Het is een

behoorlijke bittere pil om in te slikken. Bij navraag waarom Kaelyn

niet op de lijst voorkomt, heeft de organisatie laten weten dat zij

niet is ingeschreven.” Nabibaks zegt dat ze alle geloof erin had

dat de technisch-administratieve afhandeling door de Surinaamse

Zwembond was afgehandeld. “Het is een leermoment voor mij om bij

een eventuele volgende uitzending zelf na te gaan of alles correct

is”, zei ze.

Ezra Rodriguez heeft zaterdag afgezien van deelname op de 100

meter vlinderslag, omdat de temperatuur niet gunstig zou zijn.

Vrijdag toen hij de 50 meter vlinderslag zwom was het zeven graden.

Zaterdag was het negen graden, maar de zwemmer was van mening dat

hij zijn personal best niet zou kunnen aanscherpen onder deze

omstandigheden.

3×3 basketbal

Overhaastig spel en het niet uitvoeren van het speelplan heeft

Suriname een plaats in de kwartfinale gekost op het onderdeel 3×3

basketbal. In Parque de Independencia werd met 13-15 verloren van

Bolivia. “Toen we achter kwamen te staan, werden we ongeduldig.

Verder werden we heel makkelijk een tegen een verslagen en hebben

de jongens de systemen niet uitgevoerd”, analyseerde coach Henk

Macnack zonder alle schuld op de jongens te plaatsen. “We doen het

als collectief en de coach is daar ook deel van.”

Volgens aanvoerder Ariqiero Tonch en Joshua Soesman had Suriname

moeten winnen van Bolivia, omdat dat land niet echt sterk was.

Tonch, die niet zijn beste dag had, zei dat de verdediging slecht

was en in de aanval veel schoten werden gemist. Ook Sven Tojo had

zijn dag niet. Op gegeven moment begon hij te forceren wat

resulteerde in slechte doelpogingen.

Ariqiero Tonch van Suriname (r) en Leandro Chapotin Valdivia

van Bolivia gaan achter de loose ball.

De basketballers verloren eerder zaterdag de laatste

groepswedstrijd tegen Ecuador: 13-21. Suriname eindigde daardoor

als derde in groep B en liep rechtstreekse plaatsing voor de

kwartfinale mis. Een troost voor het team is dat Tojo tot de finale

van de shootout is doorgedrongen. Hij neemt het zondag op tegen

zeven anderen.

In de voorronde moesten de spelers twee keer vijf ballen

schieten. Tojo startte goed en maakte vier van de vijf schoten.

Echter, bij de tweede rack maakte hij er slechts een. Met vijf

baskets wist hij toch tot de finale door te dringen. “Bij de tweede

rack ging het mis. Ik ben niet gewend om vanuit die kant te

schieten”, reageerde hij. Tojo kijkt uit naar de finale. “Ik zal

alles doen om morgen iets te winnen voor Suriname. Ik kan mijn

teamgenoten, die mij hebben gekozen, niet laten vallen.”

Sven Tojo (11) neemt een jumper in de partij tegen Bolivia.

Hij staat zondag in de finale van de shootout.

Beachvolleyballers laatste

Meson Anakaba en Jonovan Wijngaarde zijn op de laatste, twaalfde

plaats geeindigd op het onderdeel beachvolleybal. In de laatste

ontmoeting werd zaterdag in La Rural Estadio Arena met 15-21, 18-21

verloren van de Colombianen Miguel Cardona en Julian Contreras.

Coach Cheryl Brunings: “Ik heb een paar jaar ook op dit niveau

gestaan en het lijkt erop alsof we steeds opnieuw beginnen. Ik merk

niet dat wij de lat hebben gelegd ergens en dat de jeugd daarop

verder borduurt. Ik heb meer het idee dat de jeugd dezelfde sleur

gaat moeten meemaken.”

De coach vindt het daarom heel belangrijk dat er een

beachvolleybalcompetitie in Suriname komt, omdat er een heel groot

verschil is met volleybal in de hal. “Alles verliezen is nooit

fijn, maar ik ben me er ook van bewust dat dit het eerste

beachtoernooi is voor de jongens. Voor hun is het een goede

ervaring.” Anakaba, die met een blessure heeft gespeeld, zei dat

hij en Wijngaarde alle mogelijkheid hadden om de laatste wedstrijd

te winnen, “maar op bepaalde momenten hebben we fouten gemaakt en

konden we Colombia niet meer bijbenen”.

Coach Cheryl Brunings (m) meent dat de participatie een

ervaring is voor Jonovan Wijngaarde (1) en Meson Anakaba

(2).







