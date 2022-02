Het transformatieproces van de economie van Suriname

13/02/2022 19:02





WIJ STAAN VOOR de uitdaging een nieuwe, moderne economie te creeren. De eerste stappen daartoe worden al gezet. Diep ingrijpende veranderingen zijn nodig, omdat wij op elk terrein worden geconfronteerd met obstakels en knelpunten. Daarom moet het accent geleidelijk worden gelegd op duurzame groei van de productie en export, beheerste consumptie tegen meer realistischere prijzen, alsook evenwichtigere budgettaire en monetaire verhoudingen.

Tekst Antony Caram

1. Van de oude

economie naar een nieuwe economie

WE STAAN VOOR grote uitdagingen om de oude economie van Suriname

te transformeren. Deze transformatie is noodzakelijk. De economie

zit namelijk bevangen in een gecompliceerd samenstel van elkaar

versterkende factoren, die haar ontwikkeling belemmeren.

Het is bekend dat de oude economie

zich kenmerkt door een overmatig accent op het consumeren in

relatie tot de binnenlandse productie, een teveel aan importen van

goederen en diensten, onvoldoende productieve investeringen, een te

weinig dynamische en innovatieve private sector, een te omvangrijk

staatsapparaat en een te uitgebreid stelsel van overheidssubsidies

die marktverstorend en verspillend werken. Een en ander veroorzaakt

uitstel van noodzakelijke infrastructurele investeringen en

omvangrijke budgettaire tekorten, gefinancierd door geldschepping

en schuldvergroting.

De aangeduide factoren hebben ertoe

bijgedragen dat de oude economie uiteindelijk is ontspoord en

vastgelopen. Dit weerspiegelt zich in onder meer

betalingsbalanstekorten, aantasting van de interne en externe

waarde van ons geld en ondraaglijke schuldaflossingsverplichtingen

ten laste van de staat.

Wij staan voor de uitdaging een

nieuwe, moderne economie te creeren. De eerste stappen daartoe

worden al gezet. Diep ingrijpende veranderingen zijn nodig, omdat

wij op elk terrein worden geconfronteerd met obstakels en

knelpunten. Daarom moet het accent geleidelijk worden gelegd op

duurzame groei van de productie en export, beheerste consumptie

tegen meer realistischere prijzen, alsook evenwichtigere

budgettaire en monetaire verhoudingen.

Het is nodig om een omgevingsklimaat

en een dynamische ontwikkelingsmentaliteit te scheppen in zowel de

overheids- als in de private sectoren, die reele economische

activiteiten stimuleren en tot ontplooiing daarvan leiden. Het

doorvoeren van een dergelijke transformatie is naar de ervaring

leert voor elk land een majeure uitdaging, alsook een moeizaam

verlopend en langdurig proces. Deze uitdaging weegt in Suriname

extra zwaar. Vooral de kleine schaal van de economie en haar

daarmee samenhangende specifieke, zwakke karakteristieken werken

remmend.

2. Transformeren vergt initieel zware

inspanningen en veroorzaakt erge pijn

HET IS EEN illusie om ervan uit te gaan dat onze inspanningen om

het transformatieproces op de rails te krijgen in korte tijd

vruchten zullen afwerpen in overeenstemming met onze wensen en

verwachtingen. Het staat vast dat er al veel werk is verzet, maar

het staat ook vast dat nog veel meer moet worden gedaan.

Een vervelend kenmerk van een transformatieproces is dat het,

ondanks alle inspanningen en opofferingen van land en volk, eerst

slechter zal gaan alvorens het beter kan gaan. Dit brengt de

verplichting met zich mee om al in het eerste stadium van dit

proces forse ondersteuning te bieden aan de sociaal zwakkeren. De

minister van Financien en Planning beschikt anderzijds op dit

moment nog niet over de budgettaire ruimte om aan deze verplichting

te voldoen. Daarom is versterking van de onderlinge solidariteit,

inclusief onze allochtone gemeenschap, evenzeer geboden.

De initiele verslechtering van de economische toestand komt ook

in Suriname op pijnlijke wijze tot uitdrukking in de versnelling

van het inflatietempo en de navenante vermindering van de

koopkracht van de burgers sinds 2020. De versnelling laat zich

verklaren door het gepaard gaan van het transformatieproces met

hogere prijzen, die voor een belangrijk deel voortvloeien uit de

optrekking van de officiele koers van buitenlandse valuta tot het

niveau van de noteringen op de cambiomarkt en door het

herstructureren en versoberen van het subsidiestelsel.

Beleidsmaatregelen worden onvermijdelijk geacht om de

consumptieve overbesteding te verminderen, de budgettaire positie

houdbaar te maken en de monetaire en financiele situatie te

verbeteren. Een extra complicatie is dat wij al ruim twee jaren

worden geconfronteerd met de effecten van de coronacrisis en met de

recente versnelling van de geimporteerde inflatie, die de

binnenlandse bedrijvigheid verder aantasten en extra impulsen geven

aan prijsstijgingen.

Het is begrijpelijk dat burgers door de teruggang in de

koopkracht van hun inkomen en vermogen thans zware tijden

doormaken, teleurgesteld en somber gestemd raken. Om deze

teleurstelling te temperen is het wenselijk het sociale vangnet

versneld verder uit te bouwen, voor zover dit budgettair en

monetair verantwoord is.

Ook dient de communicatie met de bevolking te worden

geintensiveerd om haar beter uit te leggen wat de doelstellingen

zijn van het beleid en wat daarvan naar de toekomst toe mag worden

verwacht. In dit kader moet er meer kwantitatief inzicht worden

gegeven in de achterliggende oorzaken van de inflatie. Uit de

gepubliceerde statistieken moet blijken wat het afzonderlijke

prijseffect is van getroffen overheidsmaatregelen, de stijging van

de factorkosten en de geimporteerde inflatie. Het is met andere

woorden van belang te meten in welke mate de inflatie wordt

veroorzaakt door aanbod- dan wel door vraagfactoren, gegeven de in

de volkshuishouding circulerende geldstroom.

Ook moet worden vastgesteld of het prijseffect incidenteel dan

wel duurzaam van aard is. In het eerste geval loopt het effect na

een jaar uit de prijsindex van de gezinsconsumptie. Een

beleidsmaatregel draagt dan niet meer bij tot verdere stijging van

de binnenlandse inflatie. Mede door het bedoelde uitlopen is de

gemiddelde maandinflatie gedaald van 3,9 procent gedurende het

vierde kwartaal van 2020 tot 2 procent in de overeenkomstige

periode van 2021.

Het tempo van de jaarinflatie vermindert van 61 procent in 2021

tot naar verwachting 38 procent in 2022. Het laatste cijfer is een

projectie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat tevens

voorspelt dat de dalende tendens zich geleidelijk zal voortzetten

en in 2025 het niveau van 7,9 procent zal bereiken.

Rekening is gehouden met het eventuele effect van additionele

beleidsmaatregelen, waaronder de invoering van de belasting op de

toegevoegde waarde en de mogelijke verhoging van de

elektriciteitstarieven. De cijfers indiceren dat er weliswaar

sprake van verbetering is ten opzichte van het in 2021 bereikte

hoogtepunt, maar wij mogen hiermee niet tevreden zijn.

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) zet zich in om het

inflatietempo te matigen. Aan haar is bij wet een voortrekkersrol

toegekend als hoedster van de stabiliteit in de interne en externe

waarde van ons geld, voor zover deze stabiliteit afhankelijk is van

monetaire factoren. Echter, haar rol werd op gezette tijden

ondermijnd door een populistisch geaard budgettair en monetair

beleid, alsook door institutionele zwakte. Het doet mij dan ook

goed dat er nu een uitstekend concept van een nieuwe Bankwet

beschikbaar is, dat vooral haar interne organisatiestructuur en

autonomie moet versterken.

Ik heb wel moeite met de bepaling dat de staat na 2024 weer een

beroep mag doen op kredietfaciliteiten van de CBvS, zij het onder

strikte condities. Ik pleit er nadrukkelijk voor deze bepaling uit

het concept te schrappen. Dit gelet op de pijnlijke ervaringen met

deze kredietverlening, die het gevolg waren van een tekort

schietende discipline en misinterpretatie van de letter en geest

van de nog geldende wet.

Een ander meer technisch geaarde kanttekening mijnerzijds heeft

betrekking op het onlangs door de CBvS geintroduceerde systeem van

depositoveilingen. Ik vraag mij af of de tijd rijp is om bij het

bepalen van de rentestand vrijwel uitsluitend te steunen op de

werking van een financiele markt, die nog niet tot wasdom is

gekomen.

Het systeem bergt mede door marktimperfecties het risico in zich

dat de rentekosten hoger uitvallen dan de opbrengsten; dit laatste

in de zin van haar bijdrage tot bevordering van de interne en

externe stabiliteit van ons geld. Twijfel heerst ook over de

effectiviteit van het transmissiemechanisme.

In dit verband merk ik op dat de recente daling van het

stijgingstempo van de maandinflatie niet primair het gevolg lijkt

te zijn van de depositoveilingen, maar veeleer van het uit de

prijsindex lopen van het effect van eerder doorgevoerde

beleidsmaatregelen. Hier speelt mee dat een behoorlijk deel van de

maatschappelijke overliquiditeit al door de inflatie is

geabsorbeerd. Voorts neemt de bancaire kredietverlening slechts

matig toe, mede onder invloed van de slapte in de algemene

bedrijvigheid en het heersende onzekere omgevingsklimaat.

Ofschoon het systeem op onderdelen reeds is aangepast, kan op

basis van de opgedane ervaringen worden overwogen zo mogelijk

verdere aanpassingen door te voeren. Aanpassingen kunnen volgens

mij het best tot stand komen door verdere intensivering van het

overleg met het IMF en de overige banken. Gegeven het beperkt

aantal banken lijkt morele overreding (moral suasion)

een bruikbaar alternatief om de effectiviteit van het monetaire

instrumentarium te optimaliseren en de kosten van de veilingen te

minimaliseren.

3. Met onze offers en inspanningen scheppen wij een basis

voor duurzame ontwikkeling

IK VAN BERICHTEN op dat er thans in Suriname een bedrukte

stemming overheerst. Ondanks de moeilijke tijd die wij nu door

maken, mogen wij best wel vertrouwen hebben in de lange termijn

ontwikkelingspotentie van onze economie. Er zijn mogelijkheden tot

het terugdringen van de bestaande armoede en opvoering van onze

welvaart.

Naar verwachting zal al in 2022 de krimp van het bruto

binnenlands product worden omgebogen. Dit product zal naar

schatting in 2020 en 2021 met in totaal circa 20 procent toenemen.

Volgens een projectie van het IMF zal er in 2022 sprake zijn van

een groei van ongeveer 2 procent. Overigens, deze cijfers geven aan

dat wij nog veel terrein dat verloren is gegaan moeten

terugwinnen.

Wij hebben allen een eigen specifieke verantwoordelijkheid om

dit terreinverlies te herwinnen en vervolgens verdere groei tot

stand te brengen. Om dit doel te bereiken, zullen wij intensiever

moeten werken aan het verkleinen van de effecten van de knelpunten

die de oude economie in hun greep houden. Bemoedigend is dat wij nu

beschikken over een kompas dat ons moet bijstaan op de zware tocht

naar de toekomst.

Het Herstelplan 2020-2022 en het leningsdocument van het IMF

bevatten een scala van aanbevelingen en projecten, primair gericht

op het herstellen van evenwichtigere budgettaire, monetaire en

financiele verhoudingen. Daarnaast geeft het Meerjaren

Ontwikkelingsplan een innovatieve visie over de weg naar duurzame,

klimaatvriendelijke vergroting van de productie en export door

middel van de creatie van sectorale clusters. Dit plan bevat ook

een agenda voor het realiseren van de Sustainable Development Goals

(duurzame ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties.

De plannen geven voldoende handvaten en richting om via het

transformatieproces een evenwichtigere economische ontwikkeling op

gang te brengen. Succes is haalbaar naar de mate waarin wij door

wijs beleid en goed uitvoerend management erin slagen de

exploitatie van onze natuurlijke hulpbronnen uit te breiden en

daaraan gekoppelde clusters tot wasdom te brengen.

Ik ben ervan overtuigd dat een verantwoorde intensivering van

deze exploitatie ons meer kansen biedt om welvaartsgroei en

ontwikkeling af te dwingen. Echter, een essentiele pre-conditie

voor het kunnen uitvoeren van de vele plannen is dat onze

capaciteit om projecten ten uitvoer te brengen materieel wordt

uitgebreid. Immers, de feitelijke ontwikkeling wordt begrensd door

de meest knellende bottleneck: onze uitvoeringscapaciteit.

Vergroting daarvan vereist veelsoortige, intensieve

inspanningen.

De tijd dringt. Wij moeten ons planmatig en doelgericht gereed

maken om te kunnen participeren in en optimaal profijt te halen uit

vooral de verwachte impuls die de olie- en gascluster in de loop

van de komende tijd zal geven aan onze ontwikkelingsmogelijkheden,

ondanks de veranderingen die zich voltrekken op de mondiale

energiemarkt. De uit deze cluster te verkrijgen extra inkomsten

dienen ook te worden ingezet voor bevordering van de zo gewenste

sectorale diversificatie van de productie en export, het dekken van

de basisbehoeften van de bevolking en stortingen in een spaarfonds

voor het opvangen van tegenvallers.

Wij mogen niet ontmoedigd raken door de tegenslagen en

teleurstellingen waarmee wij nu en in de toekomst onvermijdelijk

worden cq zullen worden geconfronteerd. Laten wij eendrachtig,

enthousiast, vasthoudend en onvermoeibaar samen werken om de

gestelde doelen te bereiken. Daarbij in gedachten houdend dat het

transformeren van een economie nimmer loopt over een gemakkelijke

weg.

Tony

Caram is emeritus bijzonder hoogleraar

aan de Hakrinbankleerstoel Geld-, Krediet- en Bankwezen van de

Anton de Kom Universiteit van Suriname. Hij heeft gewerkt bij de

Nationale Investeringsbank in Den Haag en bij de centrale banken

van Suriname, Nederland, Samoa en Aruba. Aan de voormalige

Katholieke Hogeschool Tilburg heeft hij in 1970 het doctoraal

examen algemene economie met lof afgelegd en in 1981 het

proefschrift Geldanalyse en Centrale Bankpolitiek in Suriname

verdedigd. Foto: UnitedNews







