16/12/2021 18:17 – Samuel Wens

Vera Weewee staat voor de ru?ne van haar afgebrande woning in het dorp Macambi in district Brokopondo. Foto: Samuel Wens

BROKOPONDO – “Het leven is voor mij een ware hel”, weent de 64-jarige Vera Weewee. De alleenstaande moeder zag zondag haar woning en totale inboedel en de huizen van haar twee dochters op hetzelfde erf in vlammen opgaan. Het belende pand van haar nicht liep enorm schroeischade op. Door de brand in het dorp Macambi te Brownsweg in district Brokopondo zijn 24 personen dakloos.

“Met lede ogen en pijn in mijn hart kon ik slechts toekijken hoe mijn huis en inboedel werden verteerd”, blikt ze verdrietig terug. “We zijn nu afhankelijk van anderen.” De vrouw heeft het moeilijk om haar emoties onder controle te krijgen. “Afgelopen jaar heb ik mijn zoon begraven. Hij zorgde voor de familie. Wie zal nu een nieuw huis voor ons bouwen en hoelang zullen andere mensen ons in hun huizen kunnen opvangen?” vraagt zij zich in gemoede af.

Weewee is ervan overtuigd dat er sprake is van brandstichting. Dat vermoeden sprak brandweerwoordvoerder Olten Pinas zondag kort na de brand ook uit tegenover de Ware Tijd. Ook in het dorp gaat men ervan uit dat er sprake is van brandstichting, omdat een geschil tussen het gezin van Vera Weewee en een andere familie eerder leidde tot een vechtpartij. Weewee vermoedt dat dat gezin de woningen in brand heeft gestoken. “De politie is hierover ge?nformeerd”, vertelt de vrouw.

Overigens, Weewee is misnoegd over de “onjuiste informatie” vanuit het Korps Brandweer Suriname. De brandweer spreekt over een huis dat uit drie delen bestaat, waaronder een buitenkeuken en berging. “Dat klopt niet. Drie complete woningen zijn totaal uitgebrand, terwijl de vierde schroeischade heeft opgelopen”, doet Weewee uit de doeken. Ze woonde in ??n met vijf kinderen en haar twee dochters bleven samen met hun twaalf kinderen in de twee andere woningen. De nicht, wier huis schroeischade heeft opgelopen, woonde samen met haar drie kinderen.

Hoofdkapitein Henry Kaffe beklaagt zich erover dat er geen enkele structurele hulp van geen enkele instantie, zoals het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is. Hij vindt het erg dat ook bedrijven als Iamgold, Grassalco en Staatsolie Power Company Suriname, die actief zijn in Brokopondo, geen attentie hebben getoond. “Bedrijven en instanties staan in de rij om personen in het kustgebied te helpen, maar hulpbehoeftigen van Brokopondo ontberen alle hulp”, trekt hij een vergelijking. Hij hoopt dat de familie spoedig een woning krijgt en dat de kinderen weer naar school kunnen.

