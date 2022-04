Het Javaans nieuwjaar in de politiek

10/04/2022 10:21

De wijze waarop het Javaans Nieuwjaar de afgelopen week aan de minister van Binnenlandse Zaken is aanbevolen als een nationale vrije dag, versterkt alleen maar het feit dat na zelfs na meer dan 50 jaar de Somohardjo’s het onderscheid niet kennen tussen het belang van de Staat en partijbelang. Laat mij voorop stellen dat ik in principe geen tegenstander ben van welk nieuwjaar van welke bevolkingsgroep in Suriname dan ook. En zonder meer benadruk ik als vele andere Surinamers de belangerijke rol en positie van de Javaanse bevolkingsgroep als wezenlijk deel en onderdeel van de Surinaamse natie.

Ons land is gewoon onbestaanbaar zonder onze Javaanse broeders

en zusters die een lange, moeizame maar succesvol emancipatieproces

hebben doorgemaakt de afgelopen decennia. Maar nogmaals, het gaat

mij om de wijze waarop het etnisch/ras sentiment wordt bespeeld

door met name de Pertjaja Luhur, die zich wil ontpoppen als

spreekbuis en alleenvertegenwoordiger van alle Javanen in

Suriname.

Een analyse van de afgelopen verkiezingsresultaten 2020 toont

integendeel aan dat de Javaanse kiezers het meest (politiek)

geintegreerd zijn en dat maar een heel klein deel “etnisch” voor de

PL heeft gestemd. Dankzij een lijstverbinding met de ABOP heeft de

PL landelijk 1 zetel (Commewijne) behaald en is in feite door de

Javanen afgestraft!

We moeten ook niet vergeten dat deze partij vanaf 2000 in de

NF-coalitie zat en daarna 2010 in de NDP-coalitie. Haar

inspanningen toen om van het Javaans Nieuwjaar een vrije dag te

maken zijn ons niet bekend. Ik ontkom niet aan de indruk dat

Somohardjo het bespelen van deze “etnische truk”als laatste

strohalm ziet om in de komende verkiezingen de Javanen massaal

achter zich te krijgen. Een politieke beloning dus.

Door de Somohardjo’s maar ook door de indieners van de petitie

is vaker gerefereerd naar het in 2012 uitgebracht rapport Nationale

Vrije Dagen dat volgens hun aanbeveelt om het Javaans nieuwjaar tot

een nationale vrije dag te maken. Niets is minder waar. Het rapport

heeft op basis van de toen bestaande vrije dagen (15) juist

aanbevolen om een onderscheid te maken tussen nationale

gedenkdagen(vrije met de zondag gelijkgestelde dagen) en nationale

herdenkingsdagen.

Toen deden aanhangers van het Javaans Nieuwjaar, het Chinees

Nieuwjaar, Okokro Bentuwa (Winti), Javaanse immigratie en Rastafari

al het verzoek om erkenning. De commissie heeft uiteindelijk

geadviseerd het “feestschema’ zodanig te herschikken dat er 13

nationale gedenkdagen zijn en 4 nationale herdenkingsdagen (goede

vrijdag, ied ul adha, divali en javaans nieuwjaar). We weten

intussen dat er geen enkele follow up van het rapport is

gekomen en dus ook niet de voorgestelde adviescommissie die de

regering elk jaar tijdig moet adviseren over bestaande en in

overweging te nemen nationale vrije dagen.

De petitie-indieners misleiden dus gewoon hun achterban en gaan

zover om op basis van het rapport dat kennelijk niet goed is

doorgenomen, te praten van”onrecht en discriminatie”dat de Javanen

wordt aangedaan. Verder is het opvallend dat alvorens de petitie

wordt doorgestuurd naar de regering of De nationale Assemblee voor

behandeling, de minister zich al laat ontvallen dat hijzelf

voorstander is van goedkeuring en met hem de vicepresident. Hij

twijfelt verder niet aan de zegen van de president.

Hoe verminkter kan zijn oproep nog zijn, als hij daarbij nog een

politieke sneer geeft aan de Javaanse DNA-leden van de NDP? Dat zou

niet verwacht mogen worden van een minister die voor de Staat

Suriname aanzit! Maar wel van een minister die er steeds prat op

gaat dat hij daar aanzit bij de gratie van ABOP en alleen maar

denkt aan verkiezingswinst onder het mom van “erkenning” van de

Javaan.

Zoals elke andere Surinamer heb ik ook talrijke vrienden,

kennissen en familieleden van Javaanse komaf. Het zijn allemaal

trotse, sommige bescheiden, maar vooruitstrevende en hardwerkende

srananmangs die zich op geen enkele manier gediscrimineerd

of niet erkend voelen. Zoals ik zijn ze geen tegenstander van een

nationale vrije dag op zich, maar zitten ze ook niet te wachten op

perse een “javaans nieuwjaar” om erkenning. Zij maken zich in deze

tijd van oorlog en crisis meer druk om zaken als ondernemerschap,

onderwijsmogelijkheden en werkgelegenheid. Zaken die door de

politiek moeten worden gepropageerd en aan politieke partijen die

zich beijveren voor “nog een vrije dag’ hebben ze beslist geen

verhaal.

Aan de president en DNA geef ik als advies het eerder genoemd

rapport nu eens eindelijk op te volgen en voordat alweer een vrije

dag wordt gegeven aan wie dan ook, zich te laten leiden door de

criteria daarin vastgesteld. Uiteindelijk moet naast de economische

consequenties daarvan ook de vraag gesteld worden of zo’n dag

eerder leidt tot natievorming of verkaveling van onze

samenleving.

Gorden De la Fuente







