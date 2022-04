‘Het is zoeken naar gebieden waar we kunnen samenwerken’

06/04/2022 10:02

Jason Pinas

Directeur Maverick Boejoekoe en zijn staf (rechts) hadden dinsdag een ontmoeting met Maarten Beks en Irene Tije van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Foto: ROS



PARAMARIBO –

Het decentralisatieproces in Suriname laat, ondanks dat alles goed op papier is uitgewerkt, nog veel te wensen over. Een pijnlijke realiteit die directeur Maverick Boejoekoe van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) in de praktijk ervaart. Hij is daarom blij met het bezoek van Maarten Beks en Irene Tije van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan Suriname. Ze zullen districten bezoeken en gesprekken voeren om na te gaan op welk gebied het Surinaamse decentraal bestuur kan worden ondersteund.

Beks zegt dat bij deze ontmoetingen zal blijken hoe eventueel

zal worden samengewerkt. In het verleden is er al enige vorm van

samenwerking geweest. “Ik weet dat er veel te doen is, maar de

situatie is in Suriname anders dan in Nederland. Het is dus zoeken

naar de gebieden waar we kunnen samenwerken.”

Nieuw leven inblazen

In de eerste ontmoeting dinsdag op het hoofdkantoor van ROS

heeft Boejoekoe een presentatie van de werkzaamheden van de

directoraten van het ministerie gegeven. Daarna beantwoordden hij

en zijn staf vragen van de gasten. “Voor Regionale Ontwikkeling is

het bezoek een goede mogelijkheid om te kijken hoe we de districten

kunnen versterken en de decentralisatiegedachte nieuw leven kunnen

inblazen”, zei Boejoekoe na de ontmoeting tegen de Ware

Tijd.

Het bezoek komt nadat minister Albert Ramdin van Buitenlandse

Zaken, International Business en Internationale Samenwerking in

december 2021 een intentieverklaring ondertekende met de voorzitter

van de VNG. Volgens Boejoekoe kan op een breed vlak worden

ondersteund, omdat het decentralisatieproces in sommige districten

achterloopt.

Veel mensen weten volgens hem niet eens wat het begrip inhoudt.

Bewustwording is daarom een van de zaken waaraan moet worden

gewerkt. “Overigens, niet alleen ROS moet zich richten op

decentralisatie, maar ook de andere ministeries. Wat nu gebeurt is

dat alleen ons ministerie zich bewust is van decentralisatie,

terwijl het iets is van de totale overheid”, maakt de directeur

duidelijk.

Politieke wil

Boejoekoe benadrukt dat om decentralisatie tot zijn recht te

laten komen, er politieke wil moet zijn. Echter, die ontbreekt nog.

“Decentralisatie betekent ook dat je een deel van je bevoegdheid

zal moeten loslaten. Je zal moeten delegeren naar lagere organen.

De vraag is of de centrale overheid dat wil. Laten we om ons heen

kijken wat nu gebeurt.”

Boejoekoe begrijpt wel dat er veel meer tijd nodig is om het

gewenste niveau te bereiken. “In Nederland is decentralisatie goed

ontwikkeld, maar je kunt de twee landen niet vergelijken. Nederland

is er jaren mee bezig, wij nog niet zo lang.” Ook de

burgerparticipatie is nog niet wat het wezen moet. Dit komt volgens

hem omdat de gemeenschap te veel op de overheid leunt. “De burgers

moeten begrijpen dat ze ook een rol moeten vervullen in het

ontwikkelen van het land. Ze moeten niet alleen wachten op de

centrale overheid. Je moet bijvoorbeeld niet wachten op de overheid

om een goot schoon te maken of een kuil te dichten. Maar ook dit is

een bewustwordingsproces.”







