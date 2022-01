‘Het is pijnlijk en ik voel me in de steek gelaten’

29/01/2022 06:58 – Gilliamo Orban

Foto: dWT Archief

PARAMARIBO – “De regering heeft geen ballen om een broodje voor ons te kopen, laat staan porties zoals van de organisaties die tussen SRD 110 en SRD 150 kosten bij een restaurant. Laat ze zich bezighouden met zaken zoals aanpak van corruptie. Dit is een kwalijke zaak van de overheid die ons niets wil of kan geven. Als personen ons tegemoetkomen met een bordje eten en drank, moet de regering juist blij zijn.” Zo reageert de goedgebekte dakloze Werner Praag aan de Waterkant.

In bijzijn van andere lotgenoten reageert hij tegenover de Ware Tijd verbolgen op het besluit van de autoriteiten dat verstrekking van voedsel en andere giften aan de Waterkant, Spanhoek en het oude veerplein bij de Heiligenweg vanaf 1 februari is verboden. De politie zal vanaf die dag optreden tegen personen en organisaties die dak- en thuislozen helpen. Gevers moeten voortaan eerst in contact treden met districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noordoost om een maatschappelijk geaccepteerde plek te gebruiken.

Tot het verbod is besloten omdat de menslievende actie volgens de politie leidt tot overlast. Milton Bisschop, woordvoerder van het Korps Politie Suriname (KPS), zegt tegen de Ware Tijd dat de wetsdienaren “preventief en repressief” zullen optreden om de veiligheid en rust in de binnenstad te garanderen. “We hebben klachten dat mensen zich niet veilig voelen op plaatsen zoals de Waterkant. Ze worden belaagd en ge?ntimideerd door dak- en thuislozen.”

De politie is nog in overleg met de personen en organisaties om het verstrekken van onder meer voeding te ordenen. Praag kan zich niet voorstellen dat zo een besluit is genomen zonder dat er is gedacht aan een alternatief voor de dak- en thuislozen. Hij voorspelt dat niet met lede ogen zal worden aangezien dat de politie optreedt tegen mensen of organisaties die hen voorzien van een maaltijd, terwijl ze honger hebben. “We gaan dat niet toestaan en als het de politie toch lukt, mi e koti mi bal trowe.”

Louis Vismale, voorzitter van de Stichting 1 voor 12, is ??n van de personen die de dak- en thuislozen van voedsel voorziet. “We hebben woensdag vergaderd met de politie en het besluit is abrupt genomen. Het is pijnlijk om aan te horen, maar uiteindelijk heb ik me erbij neergelegd.”

Zijn stichting geeft al zestien jaar voeding aan de mensen. Een duidelijk ge?rgerde Vismale vindt dat dit gefaseerd had kunnen worden afgebouwd. Het gaat volgens hem om gemiddeld 120 mensen per keer. “Dan kan je niet van de ene op andere dag het gebruik veranderen, omdat het niet gaat om mensen die luisteren naar de radio om te weten of je op een andere locatie bent.”

De stichting heeft jaren geleden terrein in Para aangevraagd om een opvangcentrum voor dak- en thuislozen te bouwen, maar ondanks toezeggingen van de vorige en huidige regering heeft hij de grondbeschikking (nog) niet. “Nu krijgen we te horen dat we geen maaltijden mogen uitdelen. Den man o dede!” uit Vismale zich bezorgd.

Lees het volledig artikel in de weekendeditie van de Ware Tijd

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina