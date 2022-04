29/04/2022 00:00

Marinio Balsemhof

De arbiters keren de SVB tijdelijk de rug toe, omdat ze het niet eens zijn met de gang van zaken. Onder meer worden ze – zonder afstemming vinden ze – minder betaald dan is overeengekomen.

PARAMARIBO –

Het nationale voetbal dreigt stil te komen liggen. De behandeling van het bestuur van de Surinaamse Voetbalbond (SVB) beu, hebben de arbiters namelijk besloten om voorlopig geen wedstrijden onder auspicien van de moederorganisatie te leiden. Robert Obergh, Head of Referee van de SVB, wil niet ingaan op de aantijgingen van de scheidsrechters. Wel is er volgens hem haast geboden om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. “De arbiters hebben aangegeven dat er punten zijn die niet helemaal zijn voltooid en die moeten worden besproken”, is het enige dat Obergh tegenover de Ware Tijd kwijt wil.

De leidsmannen hebben in een brief aan het bestuur onder leiding

van John Krishnadath aangegeven dat zij de pijnpunten en hun

belangen willen bespreken. De uitkomst van dat gesprek zal bepalen

wat ze verder doen. Oscar Adang, een van de drie woordvoerders van

de officials, stelt dat de SVB steeds zijn afspraken niet

nakomt.

Financien

Geld is een van de problemen. Adang geeft aan dat er voor de

warming-up een bepaald bedrag was afgesproken. Echter, na het

toernooi bleek dat de SVB zonder hen erbij te betrekken het bedrag

had verlaagd. Het lijkt, aldus de arbiters, een trend te worden,

want ook nu speelt hetzelfde.

Volgens de woordvoerder waren er voor de competitie in de eerste

en tweede divisie bepaalde bedragen afgesproken, maar die zijn

zonder overleg of enige opgave van reden teruggebracht door de SVB.

“Het is gewoon door onze strot geduwd en dat kunnen wij niet

accepteren”, vindt Adang.

De arbiters benadrukken dat de SVB jaarlijks vijftigduizend

Amerikaanse dollar van de Wereldvoetbalbond (Fifa) ontvangt ten

behoeve van de officials. Uit hun calculatie blijkt dat de bond

nauwelijks tienduizend aan hen besteed. “Wij vragen ons af wat er

met de rest van het geld gebeurt of waaraan het wordt besteed. Wij

hebben geen inzage”, klaagt Adang. Ook worden volgens hem projecten

naar de Fifa gerapporteerd, terwijl die niets eens bestaan of

worden uitgevoerd.

Druppel

De arbiters vinden dat zij in vergelijking met de regio zwaar

worden onder betaald. Ze wijzen erop dat van hen is vereist dat zij

topfit zijn en dat vereist veel investering. Hun fee staat volgens

hen niet in goede verhouding met hun investering. Ook komt de SVB

hen daarin niet tegemoet. Vervoer, trainingsmiddelen en andere

randzaken kosten duur.

Doorn in hun oog is ook dat de Surinaamse arbiters rondlopen in

kleding van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. “Het was een

schenking en daar zijn wij dankbaar voor, maar de SVB had enige

veranderingen kunnen aanbrengen, voordat de uitrusting werd

overgedragen.” Adang vindt het niet kunnen dat referees hun eigen

badges moeten kopen.

Ondanks al deze zaken is niet eerder naar het uiterste middel

gegrepen. Echter, het voorval van maandag deed voor de

scheidsrechters de deur dicht. Toen zijn in het stadion kwamen om

te trainen, bleek er niet voor verlichting te zijn gezorgd. “En dat

was de druppel die de emmer deed overlopen”, bevestigt Adang.

De perikelen met de arbiters zijn de jongste in een reeks

problemen. Eerder deze maand besloot de nationale

vrouwenvoetbalselectie niet meer te zullen uitkomen onder het

bestuur-Krishnadath vanwege onder meer de ongelijke behandeling die

hen ten deel viel. Daarvoor waren er problemen tussen voormalig

bondscoach Dean Gorre en Krishnadath en de zijnen.







