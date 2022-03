Hesron Jeroe maakt U20 meisjesselectie bekend

01/03/2022 16:05

Marinio Balsemhof

Een actiemoment tijdens kwalificatiewedstrijd tussen Suriname en Belize (3-2) op Curacao in september 2021.

Foto: Concacaf



PARAMARIBO –

Hesron Jeroe heeft de namen van de meisjes voetbal selectie van Suriname bekendgemaakt die Suriname op de Dominicaanse Republiek zal vertegenwoordigen. Doordat een aantal van zijn speelsters ook voor de senioren selectie uitkomen, heeft de coach zich niet als gebruikelijk kunnen voorbereiden. Zeker meer dan de helft van zijn basis was erbij tegen Mexico (0-9) en Anguilla (5-0). Desondanks gaat Jeroe voor het beste.

Ook Jeroe had gebruik willen maken van diasporaspelers. Hij

dacht daarbij aan Van Ommeren, die in de spits stond bij de

senioren. De 18-jarige speler die in Nederland woont en studeert,

zou echter te lang wegblijven van school. Hij hoopt in de toekomst

wel gebruik te kunnen maken van spelers die in het buitenland

voetballen.

De selectie: Moedjijo Latifah, Balsemhof

Ivaria, Krimbo Xaviera, Bonjaski Chanil, Purperhart Chayenne, Orna

Cheniva, Van Zichem Pamela, Van Zichem Janique, Loe- A-Foe Samanie,

Felter Shequeeni, Sabaji Sharelle, Kwasie Odensa, Itieman Miljora,

Kromotirto Raisa, Schoonland Dienthy, Slijngard

Dareesha, Grebbe Shayenne, Karsoredjo Fabienne, Karjasemita

Royanie







