Hercodering van diplomatie noodzakelijk

PARAMARIBO –

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) participeert in Turkije aan de tweede editie van de ‘Antalya Diplomacy Forum’ met het thema ‘Recoding Diplomacy’. Om diplomatie geschikt te houden voor het doel, moet ze oplettend zijn en zich aanpassen aan de eisen van de dag. Het Antalya Diplomacy Forum dient als een platform voor een interactieve discussie over de belangrijkste aspecten van het ‘hercoderen’ van diplomatie.

De minister zat zaterdag in het panel ‘Re-energizing the

dynamism in Latin America and the Caribbean’. In het panel werd

bediscussieerd het beleid dat nodig is om de problemen aan te

pakken en kansen te grijpen die zijn ontstaan door de

Covid-19-crisis. Door de Covid-19-pandemie is er een terugval in

armoede voor de mensen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied

ondanks de grote economische en politieke vooruitgang die geboekt

is de afgelopen twintig jaar. Conclusie is om nieuwe

beleidsrichtingen te formuleren en evalueren die het meest geschikt

zijn om te herstellen.

Diplomatie blijft de belangrijkste methode van communicatie

tussen leiders en staten en is ook aan het transformeren. De

taal en methodes veranderen. Om effectieve manieren te vinden om

nationale belangen te communiceren, heeft diplomatie een hernieuwde

taal, inzicht en impact nodig, met behulp van innovatieve digitale

mogelijkheden. Er is een hele reeks andere structurele en

systemische veranderingen in de internationale omgeving waar de

diplomatie steeds op moet reageren. Om innovatief, efficient en

effectief te blijven, heeft diplomatie dus een ‘hercodering’

nodig.

De ‘Antalya Diplomacy Forum’ is een high-level meeting van

professionals in de diplomatie, die gehouden wordt van 11 tot en

met 13 maart en antwoorden zal formuleren op deze uitdagingen.







