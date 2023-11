Hendrik Tevreden satisfecho cu EPE lo keda produci trahadornan pa futuro

The content originally appeared on: Diario

​

ORANJESTAD (AAN): Tabata un ceremonia masha bunita di por a mira ora cu Minister Glenbert Croes a corta e cinta pa haci e reapertura di e edificio y devela e logo nobo di Enseñansa pa Empleo (EPE), ubica na Engelandstraat, asina lider di Fraccion di MEP, Hendrik Tevreden a expresa.

EPE tin ya caba 35 aña di existencia y por a mira durante e añanan aki con hopi persona a capacita den diferente tereno, ya sea pa yuda nan cu nan experticio laboral of personal. Tempo cu refineria Lago a cera na 1988, EPE a habri su portanan pa comunidad. Sin duda, esaki ta un proyecto masha importante pa Aruba, Tevreden a remarca.

Por ehempel, pa loke ta e aña aki, e cantidad di cursista a crece, Nan a aumenta for di 600 cursista na 2022 te na 1600 cursista na 2023. For di 31 klas a crece te na 61 klas, ofreciendo 27 curso cu lesnan di entre 8 of 15 siman. Tur esaki ta worde haci cu 10 trahado, locual ta algo tremendo.

Cu e lema di amplia bo conocemento y aumenta bo oportunidad, EPE ta brinda oportunidad di formacion na entre otro personanan cu ta traha den sector hotelero, cual ta un partner importante. Por mira hopi persona sigui curso di bartender of waiter. Y comosifuera poco, EPE ta brinda areglo di pago pa e cursonan. Esaki a base di un maneho social, Parlamentario Hendrik Tevreden a declara.

Di loke no por tin duda ta cu EPE por a prueba su derecho di existencia y lo keda produci trahadornan pa futuro. Aruba ta den pleno recuperacion y esaki lo ta un manera pa economia di Aruba por sigui recupera y empodera e forsa laboral cu cursonan pa facilita y capacita e trahadonan local.

IMF a categorisa e recuperacion di Aruba como un crecemento impresionante. Pandemia a bay cu un kwart di nos GDP, e parlamentario a señala. “Awor nos kier bounce forward”. a agrega. Banco Central di Aruba mes a indica esaki den su raportahe siman pasa. E ‘tourism receipt’ ta 42%, kiermen mas halto cu aña pasa na un 10% y pa otro aña ta calcula caba cu e lo ta na 4.6% di nos GDP.

Desempleo, a baha te na 4.3%. Un reduccion nunca antes bisto den historia di Aruba na e nivel aki. Esaki ta nifica cu mas di 2000 cupo di trabao a bin acerca. “Mi por sigui menciona mas indicadornan positivo, manera esun cu Aruba lo tin un surplus e aña aki y otro aña 2024 tambe. E inflacion cu tin tur cos caro, ya ta bahando di 5.5% pa 3.2%, mientras cu den region di Caribe ainda e ta rond di 11 %. Esaki ta datonan nunca antes bisto”, a enfatisa.

Hendrik Tevreden a indica cu Aruba lo concentra pa inverti den un pilar economico nobo y e sector mas unda lo por logra esaki mas lihe ta e sector di energia. EPE lo tin un rol eynan ora cu e sucursal habri na San Nicolas. Pasobra eynan lo concentra riba ‘upgrading’ y training riba e tereno energetico. Ora bo kier cambia di trabao, busca trabao nobo of upgrade riba e tereno energetico, pronto esaki tambe lo bira posibel.

“Aruba ta progresando, Aruba ta bayendo dilanti. Y nos no por keda sin remarca cu Enseñansa pa Empleo tambe ta tin un rol den esaki, na nan aporte pa yuda nos hendenan, pa sea haya un curso di nivel halto of haya un her/omscholing pa asina e por cambia of haya un miho trabao cu miho pago pa nan mes y nan famia. Pabien Enseñansa pa Empleo y tur empleado y trainers y hopi aña mas di existencia”, asina lider di Fraccion di MEP, Hendrik Tevreden a finalisando bisando.