Hefe Cahero na DIMP condena na 2 aña di prison

Hues ta hay’e culpabel di a malversa mas cu 845 mil Florin

ORANJESTAD (AAN): Diahuebs merdia e muher F.M. a presenta dilanti Hues di Corte di Husticia pa scucha su sentencia den e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra dje.

Sentencia: Hues a bisa cu e ta haya legalmente proba cu F.M. entre 23 Juni 2016 y 10 Maart 2020 a malversa mas cu 800 mil Florin na Departamento di Impuesto. Hues a bisa cu investigacion ta mustra cu a haya basta documentonan di sumanan cu caheronan di Impuesto a cobra den caha di placa scondi den su oficina. Esaki en total ta mas cu 144 mil Florin. Tambe a haya den un otro caha di placa, documentonan cu ta suma mas cu 647 mil Florin.

E mayoria di e documentonan aki ta firma pa F.M. como hefe cahero. Tin diferente documento tambe firma pa e hefe cahera suplente, kende a bisa cu e tabata pasa e documentonan cu el a firma na F.M. Hues a sigui bisa cu patras di un cashi a haya documentonan di un subasta cu a tene cu ta suma 38.795 Florin cu no a keda entrega.

Hues a mustra cu e caheronan tabata yena den computer y riba un fomulario, e placanan cu nan ta haya di pago di hendenan cu tabata bay paga. Tur e documentonan aki ta worde entrega na e hefe cahero F.M.., kende ta print loke caheronan yena den computer y compora cu e documentonan cu e caheronan ta entrega.

Den e oficina caminda tin un caha fuerte no tin camera. Ta F.M. so tin e yabi di e caha fuerte. Te cu 2018 ta F.M. so tabata traha eynan. Na opinion di Hues, esey ta crea e oportunidad cu F.M. por a coy e placa promer cu Domesa Transport busca e placa y trece back su siguiente dia. Na opinion di Hues, F.M. tabata manda documento di control pa Departamento di Comptablidad cu no ta controla e documentonan di e caheranan.

Hues a bisa cu F.M. ta para riba cu e no a coy ningun placa y sconde. E pregunta ta, ta ken anto? Hues a bisa cu no tin ningun indicacion cu ta e suplente of otro hende a haci esey tur e biahanan. Hues tambe a mustra cu investigacion haci ta mustra cu F.M. tabata bay hunga hopi den casino y tabata gana y perde placanan.

Castigo: Hues a conclui cu mas cu 845 mil Florin, F.M. a malversa. Hues ta haya cu F.M. a tacha e confianza cu hende mester tin den un empleado di Departamento di Impuesto. Hues a condena F.M. mescos cu exigencia di Fiscal esta 3 aña di prison, di cual 1 aña ta condicional cu 2 aña di prueba.

Esey ta nifica cu F.M. lo mester bay sera pa 2 aña. Pa loke ta e demanda di Fiscal pa kita propiedadnan balor na 1.3 Miyon Florin, Hues a bisa cu e ta bay studia e caso mas y dia 28 di October 2023 e lo dicta sentencia riba e asunto ey.