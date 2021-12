21/12/2021 08:03 – Kevin Headly

De amandelbomen geven karakter aan de Waterkant en zijn zelf niet meer weg te denken. Foto: Kevin Headly

PARAMARIBO – De Groenhartboom aan de Henck Arronstraat beter bekend als de Mamabon. De Mahoniebomen aan de Nassylaan, de Tamarindebomen langs het Onafhankelijkheidsplein en de Amandelbomen aan de Waterkant. Deze bomen geven de plekken karakter en zijn zelf niet meer weg te denken. “Ze maken deel uit van de geschiedenis van Paramaribo”, zegt Saskia Chote, student aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. “In de koloniale tijden waren de meeste straten van de binnenstad beplant met bomen en het straatbeeld zag er heel anders uit. Heel mooi, aangenaam, groen en vooral rustgevend.”

Chote neemt deel aan het projectonderzoek naar de percepties, het gebruik en beheer van het stedelijk groen in Paramaribo. “Ze zorgen voor schaduw en beschutting en ze dragen bij aan een schonere lucht. Daarnaast zijn ze ook stille getuigen van onze geschiedenis. We kunnen ze monumentale bomen noemen.” Volgens haar geven de oude bomen in de binnenstad de stad een uniek karakter en zijn ze van grote historische waarde.

Toch zijn deze bomen niet beschermd en kunnen ze van de ene op de andere dag verwijderd worden. Om ze weer op hun juiste waarde te laten schattten, rondde Het Tropenbos Suriname kortgeleden zijn twinningproject af: ‘Naar een Groen en Leefbaarder Paramaribo’. Dit samen met de Nederlandse twinningpartner de Faculteit der Geo Informatie Wetenschappen en Aardobservatie van de Universiteit Twente, ITC.

De verschillende waarden van groen in een stedelijke omgeving zijn onderzocht. De bomen die nu nog over zijn in de binnenstad, zijn van grote waarde en moeten gekoesterd worden, stelt Chote. “Deze bomen zijn een levend bewijs van onze geschiedenis; vooral voor scholieren die tijdens de geschiedenislessen leren over historisch Paramaribo. Naar mijn mening moet de overheid ernaar streven om de straten in de binnenstad weer te beplanten met bomen.”

