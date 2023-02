Heart-Centered Leadership Foundation ta yuda hobennan adulto realisa nan soñonan

The content originally appeared on: Diario

Entrevista cu Alyeska Lake

ORANJESTAD (AAN): Heart-Centered Leadership Foundation (HCLF) ta promove oportunidad pa hoben adulto entre 18 pa 29 aña cuminsa un trayecto di training como boluntario, unda nan ta forma parti di e fundacion durante su actividadnan pa hobennan entre 13 y 17 aña.

E boluntarionan aki cu ta haci un trabao valioso cu HCLF ta worde yama Heart-Centered Impact Coaches (HCIC), unda nan ta contribui na e realisacion di HCLF su meta pa empodera y inspira hobennan. Un HCIC ta capacita pa comunica, stimula motivacion y brinda sosten na hobennan na nivel social, academico durante un workshop, seminario y actividadnan di HCLF. E oportunidad aki ta duna espacio pa hobennan adulto por avansa personalmente y

profesionalmente y na mes momento forma conexion y impacta bida di hobennan na manera positivo. E desaroyo personal y profesional ta crucial pa un hoben adulto por aumenta conocemento di su habilidadnan y su proposito cual lo nabega su direccion den futuro.

Esaki ta Alyeska Lake: Siña conoce HCLF su boluntario, Alyeska Lake, mihor conoci pa su nomber di cariño ‘Aly’, un hoben adulto di 26 aña, lanta na San Nicolas, bibando na Hulanda unda el a caba di completa su Master como Clinical Child and Adolescent Psychologist na Universidad di Leiden.

Alyeska ta comparti su experiencia como Heart-Centered Impact Coach cual a yude bira e version di su mes den su soño.

Con bo experiencia como boluntario cu HCLF tabata?

“Na HCLF semper mi a pasa bon y a gosa hopi, mi no tin nuin remordimiento. Mi memoria preferi cerca HCLF ta e sentido di pertenencia cu mi a sinti y e famia cu mi a crea di momento cu mi a cuminsa haci trabao boluntario. Durante actividad y momentonan social cu ta diseña pa aumenta desaroyo entre boluntarionan y staff, mi a crea un conexion profundo.

Semper mi a sinti orguyo despues di a comunica cu hobennan durante actividadnan na school secundario. Un memoria cu ta resalta ta e Impact Cafés cu mi a asisti na dje como un “group leader” na John Wesley, Filomena College Mavo, y Abraham de Veer School, unda nos a toca e tema di resiliencia mental.

E sesionnan tabata hopi interactivo unda cu e hobennan por a sinti comfortable pa comparti nan pensamento y opinion riba e topico y otro puntonan relata na salud mental”.

Con trabao boluntario cerca HCLF a impacta bo bida personal y profesional?

“Mi a siña cu mi tin mas capacidad y habilidad cu mi mes a pensa cu mi tabata tin. Cu sosten di HCLF mi tabata tin e oportunidad pa desaroya mas habilidadnan y talento, y tambe pone esakinan den practica.”

“Mi ta caracteriza mi mes como un soñado cu ambicion grandi. Pa tin e habilidad di visualisa e soñonan aki ta un di mi logronan di mas grandi, y esaki ta danki na HCLF. Conoce mi mes mihor a yudami forma mi mentalidad y e direccion cu mi kier bay den bida, personalmente y profesionalmente. Mi sa exactamente ken mi ta, ken mi kier ta, unda mi kier bay, kico mi kier haci, y cu ken. Tur esaki mi ta kere mi tabata tin caba den mi, pero tabata e retonan duna door di HCLF cu a yudami realisa mi potencial completo y tuma accion.”

Kico tabata e parti mas valioso cu bo a experiencia como un boluntario cu HCLF?

“E parti mas valioso ta cu HCLF ta reconoce bo pa ken bo ta, no pa kico bo ta mustra nan. Nan ta mira bo como un persona completo y kico bo potencial ta.”

Bo lo recomenda pa otro hoben adulto bira boluntario cerca HCLF?

“Si abo ta desea di forma parti di un grupo cu ta haciendo algo valioso den bida di hobennan den comunidad di San Nicolas y na mesun momento crea impacto significativo riba bo mesun bida, forma parti di Heart-Centered Leadership Foundation como un boluntario.”

Alyeska su experiencia a motivabo pa bira un Heart-Centered Impact Coach?

Si bo tin entre 18 y 29 aña, ta gusta duna back na comunidad y ta interesa den sigui desaroya personalmente y profesionalmente, tuma contacto cu HCLF na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.