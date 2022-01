Hazaña di Heintje Ras a logra recauda solamente 21.322 Florin

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN) – Diabierna ultimo, Heintje Ras Ras a yama un conferencia di prensa tocante e culminacion di su hazaña di a keda cien dia den e mina di fosfat, sin sali na e superficie.

Na prome lugar el a gradici Papa Dios cu el a yega e cien dianan manera tabata e deseo y loke tabata tin programa.

Recapitulando, Ras a comenta cu su preparacion psicologico a tuma mas of menos un aña largo, desde October 2020 te cu October 2021. Pero activa e plan mester a wordo para, pasobra e contagionan di covid-19 tabata hopi halto, y e ora ey el a warda un aña mas pa e plan bin na vigor bek. El a sigui bisa cu 104 dia pasa, e dia a yega, y el a drenta den e mina cu hopi entusiasmo y decision pa e logra su meta y na caminda el a topa cu diferente reto chikito, mediano y grandi cu e mester a enfrenta y cu awo ta yama Dios danki, cu el a pasa den tur, y tin retonan cu e no tabata prepara pa nan.

Por ehemplo, un rato despues cu el a drenta den e mina el a slip cay, afecta su braza banda drechi, el a kibra un dede di pia, a haya malestar di stoma, entre otro diferente cos chikito. Tambe a bin confrontacionnan straño na caminda, y tur el a enfrenta y pasa over. Asina e dianan a cuminza cana te yega na meymey di e evento, kiermen e prome 50 dianan, unda cu el a sinti gana di “give up” pues, entrega; esaki pa diferente motibo, por ehemplo e calor cu a hunga un rol hopi importante riba su curpa; stof cu a dune grawatamento, tambe e incomodidad. Pero despues el a bisa “no, pa cien dia mi a bin, pa cien dia mi ta bay”. El a yega na 60 y 70 dia, y na e di 69 dia el a kibra e World Record cu ta para den e Guinness Book, loke kiermen cu ya e por a sali for di e mina, pero mentalmente el a keda wanta duro pa completa e cien dianan.

Ora el a yega 70 dia, nan a haci un radiothon-telethon nacional, pa recauda fondo. Esey tabata e dia mas grandi cu su curazon tabata anhela pa yega, pasobra un evento asina ta algo hopi grandi.

Heintje Ras a comenta cu e resultado di e telethon no tabata cos di gaba. Asina el a keda bay cu un tiki decepcion, un poco defrauda, ora a yega 80 dia el a sinti mas desesperacion y siete biaha den e cien dianan aki, e tabata cla pa entrega.

Ora a yega 90 dia y a cruza 95 dia, hopi alegria a drenta su alma y curazon, ya yegando final di aña y lo cruza esaki. El a conta cu den e ultimo 20 dianan el a pasa e cosnan di mas mahos cu nunca a pasa den su bida, cu e lo no lubida ni lo ripiti mas, y e no ta desea pa ningun hende biba algo asina.

SUMA DI PLACA TA ABAO:

E Pasco tabata diferente, hunto cu su yiunan, despues a cruza e fin di aña, 12’or a bati, Aña Nobo a drenta na un forma distinto, el a cuminza cana dia pa dia, cu e creencia cu e prome diez dianan di aña 2022 lo tabata facil, pero tabata esnan di mas duro cu el a pasa den e mina. Pues, asina el a yega su 100 dianan cu diferente contratempo, pensamentonan mixto. Aki ta unda el a gradici Dios, e Arubianonan humilde, esnan no Arubiano, turistanan y tur esnan cu a tuma nan tempo pa considera y balora e hazaña aki y a yega te Sero Colorado pa duna nan pipita di santo y aprecio pa e realizacion di e soño di Aruba. Tambe na esnan cu a haci donacion via online y a mustra apoyo tanto local como internacionalmente. El a haya hopi mensahe via WhatsApp, y tur medio social, cu ainda no a haya tempo pa contesta pasobra ta miles tin. El a gradici prensa tambe pa su sosten.

Heintje Ras a reitera cu e suma cu a recauda ta uno cu no por haci mucho cos cune, cu ta un total di 21.322,95 Florin, cual no ta yega pa cumpra un tereno ni construi un localidad mas grand cu su cas, cu ta na unda e museo ta. Dia 31 di Januari e lo duna un update pa prensa y wak kico ta bay haci cu e suma recauda, y mientras tanto como fundacion, nan lo sigui busca donacion.