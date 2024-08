Hasta hobennan gradua di EPI Sector Turismo kier a haya vergunning pa taxi

The content originally appeared on: Diario

Parlamentario Raymond Kamperveen:



Pero e forma cu e sistema ta core awor nan no por logra

Parlamentario ta boga pa oportunidad igual pa tur hende

ORANJESTAD (AAN) Parlamentario Raymond Kamperveen, di Fraccion di Raiz a elabora riba e sistema di transporte publico. Kehonan tey di basta tempo cu prijs di combustibel ta mas caro, pero el a subraya cu prijs di gasoline y diesel no ta den man di Parlamento.

Awor relaciona cu henter e impase entre minister di transporte y e taxistanan, cu entre otro aspecto, ta keha di e prijs di gasoline y diesel cu pa nan ta un gasto halto.

Ohala por a yega na e “Hydrogen Valley”. El a menciona cu manera el a splica den su mocion, y den su discursonan den Parlamento, cu hydrogen Aruba por traha su mesun hydrogen diesel y ey, nos por cuminza yuda nos hendenan. “Pero e realidad ta cu door cu nos depende di importacion den tur sentido, e ta bay bira dificil pasobra nos no tin influencia riba dje. Kizas, ministernan mester sinta hunto tuma un decision. Pero segun prijs ta subi pafo, ta subi cerca nos tambe”, Parlamentario Kamperveen a subraya.

Kamperveen a subraya cu e no a sinta cu e taxistanan ainda, pero ta nan ta acerca un of otro parlamentario y ta expresa nan preocupacion, of si nan ta di acuerdo of no. Y tin hende cu ta di acuerdo, el a bisa.

El a agrega cu e pasamento di vergunning pa cas of “yiu ta bayendo asina leu y manera nan di cu “caya ta papia”, caya ta papia cu ta entre 80 pa 100 mil vergunning, pasobra e tin su valor. “E vergunning di taxi tin su valor aworaki, riba mercado, y esun cu paga mas ta hay’e”, e Parlamentario a menciona.

El a comenta cu esaki ta mara contrato y a bira asina comercial cu hasta tin hende cu no a paga y mester a presenta den Corte.

Kamperveen a expresa cu tur hende tin derecho y esey e no ta kita di ningun persona, pero e ta boga pa oportunidad igual pa tur hende, pa bin na remarca pa un vergunning di transporte publico.

El a agrega cu e negoshi ta bira entre taxistanan mes cu hende cu nan kier pa bira taxista, pero e no ta bay pa esnan cu ta desea. Tin graduadonan di EPI, sector di turismo, cu nan sa di e materia aki y nan kier un oportunidad, y nan tambe kier purba yega na un vergunning, pero nan no ta logra. Tambe hendenan cu ta coriendo pa mas cu diez aña como hulpchauffeur y tampoco ta haya nan propio vergunning, loke Kamperveen ta haya cu no ta husto.