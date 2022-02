Harde aanklacht inheemsen over uitblijven collectieve rechten

21/02/2022 07:58

-

Ivan Cairo

De inheemsen roepen opnieuw de regering voor de zoveelste keer op

eindelijk hun rechten te erkennen.



Foto: Irvin Ngariman



PARAMARIBO –

“Onze cultuur wordt vernietigd door het inpikken van onze gronden door de vele concessies.” De inheemsen worden daardoor verdreven uit hun woon- en leefgebied. Een “ongekende zucht naar goud” zorgt volgens Sirito-Yana Aloema, voorzitter van de Organisatie van Inheemsen in Suriname (OIS), voor openlegging van het binnenland.

Van alle bevolkingsgroepen in Suriname leven de inheemsen het

meest in onzekerheid over hun voortbestaan omdat hun collectieve

grondenrechten nog steeds niet bij wet zijn vastgelegd. Ze hebben

vanaf de komst van de Europeaanse kolonisten gedwongen miljoenen

hectaren van hun land afgestaan ten behoeve van de nationale

ontwikkeling en zijn momenteel de armste bevolkingsgroep van het

land.

Opeenvolgende regeringen hebben de collectieve rechten niet

kunnen regelen en nemen nog steeds besluiten voor en over de

inheemsen zonder hen daarbij te consulteren of te betrekken. Deze

harde aanklacht lanceerde Sirito-Yana Aloema namens dertien

inheemse organisaties. Hij sprak woensdag tijdens de workshop

‘Collectieve rechten van inheemsen en tribale volken’, die door het

parlement werd gehouden.

Aloema zegt dat vanaf de eerste dag dat blanken voet aan wal in

Suriname zetten de inheemsen strijd hebben gevoerd om hun land. Dat

heeft in 1688 geresulteerd in de eerste vredesovereenkomst met de

autoriteiten. Maar toch moet tot de dag van vandaag nog steeds

strijd worden gevoerd voor wettelijke erkenning van de collectieve

grondenrechten.Zonder erkenning daarvan kunnen de eerste bewoners

zich spiritueel en materieel niet ontwikkelen volgens de eigen

traditionele waarden en normen.

Terwijl die rechten hen worden onthouden, worden ook geen

condities geschapen dat zij volgens de westerse waarden en normen

kunnen leven. “We zijn arm en berooid en kunnen ons niet op een

volwaardige manier ontwikkelen. Hierdoor zijn generaties de kans

ontnomen bij te dragen aan de ontwikkeling van Suriname.”

Zucht naar goud

De OIS-voorman constateert dat sommige groepen die macht hebben

op een subtiele manier door middel van psychologische

oorlogsvoering de veerkracht van de inheemsen proberen te breken en

nu met kwik en ontbossing hun woongebied vernietigen. De

natuurlijke hulpbronnen in het binnenland hebben slechts voor

Paramaribo en randdistricten, individuele personen en stichtingen

voordeel opgeleverd, meent hij.

Alles wat de inheemse organisaties de afgelopen decennia hebben

ondernomen om erkenning van hun rechten hadden een onbevredigend

resultaat. Dit komt voor een groot deel omdat er geen draagvlak was

en zij niet waren betrokken bij besluiten en wetgeving.

Aloema verwijst naar de conceptwet ‘Collectieve rechten

inheemsen en tribale volken’ van juni vorig jaar. Die is

goedgekeurd maar niet tot stand gekomen na consultatie van de

inheemse organisaties. Hij heeft opnieuw de regering opgeroepen

eindelijk de rechten van inheemsen te erkennen en drukt inheemse

groepen op het hart zich te bundelen en de strijd weer op te

pakken. “Dat zijn we verplicht aan de voorouders, gevallen

strijders en het nageslacht.”

Draagvlak

Assembleevoorzitter Marinus Bee merkt op dat eerdere

presentaties al hebben uitgewezen dat het voor Suriname van enorm

groot belang is dat het grondrechtenvraagstuk wordt opgelost. Hij

voegt eraan toe dat wetten zijn bedoeld om de ontwikkeling van het

land volgens bepaalde regels te laten plaatsvinden. Ook stelt hij

dat op het gebied van grondbezit er verschillende wetten zijn maar

dat wetgeving die de collectieve grondenrechten van inheemsen en

tribale volken regelt nog ontbreekt.

Bee juicht het initiatief om nu eindelijk te komen tot een wet

daarom toe. Dit onderwerp is volgens hem een kwestie van erkenning

en acceptatie en wetgeving is nodig. Internationaal heeft Suriname

zich daartoe gecommitteerd. De parlementsvoorzitter wijst erop dat

in het vredesakkoord van juli 1989 is vastgelegd dat de

grondenrechten van inheemsen en marrons zullen worden geregeld en

hun woon- en leefgebied bij wet zal worden afgebakend.

Daar er nu al een ontwerpwet klaarligt, dienen alle

assembleeleden zich te realiseren dat ze een belangrijke rol te

vervullen hebben om deze tot wet te verheffen. Ook dienen zij zich

in te zetten om het bewustzijn bij de totale samenleving hiervoor

te vergroten en ook voor welke impact de beoogde wet voor de

ontwikkeling van het land zal hebben. Bee benadrukt dat de wet niet

alleen door het totale parlement moet worden gedragen, maar

nationaal.







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina