Handicap : un nouveau Pôle pour un territoire plus inclusif

Ericka Morjon

Le Pôle d’appui et de ressources handicap a été officiellement lancé le 16 décembre dernier. • ERICKA MORJON

Pour mieux répondre aux besoins des personnes en situation de handicap, la CAF, la CTM, l’ARS et l’Éducation nationale se sont réunies pour créer le Pôle d’appui et de ressources handicap. L’objectif : faire de la Martinique un territoire 100 % inclusif.

Selon les dernières statistiques de l’Insee, 18 %

de la population martiniquaise est en situation de handicap. La CAF

dénombre 6500 personnes percevant l’AAH (allocation adultes

handicapés) mais des centaines d’autres ne sont pas déclarées, par

manque d’information ou par choix. La CAF les appelle « les

invisibles ». Les parents de 2636 enfants déclarés touchent

l’AAEH (allocation d’éducation de l’enfant handicapé). En dépit des

avancées de la loi et du développement des infrastructures, avoir

une vie « normale » lorsque l’on est porteur de handicap

reste difficile. La CAF, la CTM, l’ARS et l’Académie de Martinique

se sont doté d’un nouvel outil, le Pôle d’appui et de ressources

handicap (PARH). Sa mission est de proposer aux familles et aux

professionnels des solutions concrètes et opérationnelles pour un

accès effectif aux structures sportives et culturelles, et aux

accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires. Travailler

ensemble devrait permettre de gagner en efficacité, de faciliter la

coordination entre les différents acteurs, de fluidifier le

parcours des bénéficiaires, d’accompagner les familles, les

professionnels du milieu ordinaire et les structures susceptibles

d’accueillir des handicapés. Des moyens financiers supplémentaires

devraient aussi être mobilisés.

La vie la plus normale possible

L’intégration passe par une école vraiment

inclusive, c’est en tous cas l’ambition du rectorat comme l’a

rappelé Corinne Gau, directrice adjointe de l’Académie de

Martinique : « Notre objectif est d’intégrer plus d’élèves en

situation de handicap, de mieux accueillir les parents, de soutenir

et reconnaître…