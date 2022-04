Hamber y miseria ta regalo di Vladimir Putin

The content originally appeared on: Diario

DIARIO a base di su responsabilidad a prepara Aruba pa realidad mundial — *No por cambia prijs local diez bez pa dia manera ta pasa cu prijs di azeta — *Awe Aruba mester di reserva cu e circo di Putin yama Citgo a yuda destrui

ORANJESTAD(AAN)—For di 2018 DIARIO a demostra su responsabilidad periodistico na momento cu el a splica Pueblo di Aruba kico e circo di Putin, yama Citgo, tabata nifica pa Aruba cu a wordo destrui dor di fantasia economico y financiero cu mester a produci voto politico pero a pusha Aruba den situacionnan cu ni den Segundo Guera Mundial no tabata conoci na Aruba mientras mundo tabata den agonia.

E temporada 2018 pa awe, a duna un exigencia special na periodismo di Aruba cu mester a presenta e realidad financiero y economico di e pais a base di cifra y informacionnan veredico pa asina pone un fin na e situacion peligroso cu mentiranan politico a crea pa Aruba.

Nos concenshi periodistico y humano ta exigi pa nos a pone un fin na e forma cu cantidad di ciudadano Arubano, a base di promesa politico falso, a hinca nan mes den debe cu a bira dificil pa nan paga na 2018 ora Aruba mester a tuma medida pa no wordo declara bancarota a base di debenan cu e ta e motibo mas grandi y cruel di e realidad di Aruba.

Na 2020 Aruba a cay den gara di pandemia. Mal maneho cu a wordo hiba cu placa di Aruba manera Reino a denuncia for di 2014, a laga Aruba sin reserva pa e por atende cu e caida mundial.

DIARIO cu honestidad periodistico a guia Aruba a base di realidad hancra den cifranan oficial, cu a mustra e peliger cu a wordo crea pa pan cu mester alimenta Aruba.

Uno di e desastrenan grandi, ademas di un maneho contra leynan cu ta regla con mester gasta placa di Pueblo, na 2017 sigur tabata e aventura den cual a hinca Aruba cu Citgo, cu manera DIARIO a splica for di 2017 pa casi mitar ta den man di Putin, e gran financiador di Nicolas Maduro.

Si destino no tabata na fabor di Aruba, e pan di e Arubiano lo a wordo poni den man di Vladimir Putin, cu awe ta causa matansa pero tambe hamber pa henter mundo.

Cada bez cu prijs subi, e comerciante ta e prome cu ta den problema pasobra pueblo ta cumpra menos sigur den problema economico y financiero.

DIARIO a splica bon cla for di momento cu Guera na Ukraine a bira realidad y nos mester a guia Aruba den e situacion mas serio cu e por a enfrenta for di Segunda Guera Mundial.

Mundialmente prijsnan ta subi no solamente pa motibo di prijs di petroleo, cu ta parti di e problema. Produccion mundial a sigui wordo afecta loke ta nifica cu comercio MUNDIAL (pues no solamente Aruba) mester aumenta prijs pa e por paga oficina mas costoso, trahador cu e mester pa produccion, coriente, awa, etc. etc.

Calculacion di prijs den comercio local no ta depende solamente di petroleo pero entrada di un negoshi cu mester paga trahadornan, aunke e situacion ta baha e cantidad di placa cu ta drenta caha rond mundo.

Den pandemia y den e situacion di un guera cu por yama mundial, factornan importante manera demanda, gastonan di produccion, cambionan den economia basico, ta pone prijs di petroleo subi y baha cada hora di dia.

No por calcula e impacto di petroleo a base di e prijs di e dia y Gobierno sigur no por subi y baha e prijs di gasolin, azeta pa motor di auto, productonan di plastic y cosmetica y tur loke ta wordo deriva di petroleo.

Paisnan grandi, incluso Hulanda, ayera a anuncia con ta bay busca petroleo y gas na Waddeneiland, teritorio sagrado pa ambiente.

DIARIO a mustra cu prueba con tur pais na mundo ta enfrenta un crisis mundial, cu no ta permiti wega politico entre otro.

Pa Aruba sigur ta importante pa comprende di kico el a scapa na momento cu e proyecto refineria cu Nicolas Maduro, a pone economia di Aruba den man di Putin.

Gobierno di Aruba a duna informacion corecto.

Aruba na e momentonan aki mester uni y mester wordo guia cu informacion corecto.

Periodismo mester dirigi Aruba a base di e berdad na momentonan historico pa mundo.