Half miljoen US dollar Covid-19-spullen voor AZP – DWTonline.com

03/02/2022 08:03 – Aidy Pinas

PARAMARIBO – “We zijn ervan overtuigd dat we met deze donatie in staat zullen zijn om de onbekende ontwikkelingen in de juiste richting aan te sturen, waardoor we de pandemie kunnen helpen bestrijden.” Shirley Sowma-Sumter, directeur Externe Relaties van Newmont Suriname, heeft woensdag goederen ter waarde van 492.107 US dollar overhandigd aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) voor de aanpak van Covid-19.

De schenking van de goudmaatschappij bestond uit onder meer maskers, brillen en handschoenen. Lindy Liauw-Kie Fa, medisch directeur van het AZP, toonde zich dankbaar en benadrukte dat de donatie goed zal worden gebruikt. “Elke donatie is van harte welkom”, stipte ze aan.

Voor dit jaar is het de eerste donatie van Newmont Suriname aan het AZP, dat in het verleden vaker is ondersteund door de multinational. Sowma-Sumter vindt dat de ziekenhuizen voldoende ondersteuning moeten krijgen in de strijd tegen Covid-19, ook al is de ontwikkeling van het coronavirus voor dit jaar nog niet bekend.

