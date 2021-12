Half miljoen kerstbroden over toonbank Fernandes

Niet alleen in Suriname is het kerstbrood van Fernandes Bakkerij gewild, ook in het buitenland smachten de Surinamers in de diaspora ernaar. Dat blijkt uit verschillende forums van Surinamers in het buitenland. Het brood wordt overzees voor tussen de 10 en 20 US dollar verkocht. Kortom, het Fernandes-kerstbrood is onmisbaar. In de maand december worden bijna een half miljoen stuks gebakken.