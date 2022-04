Hakrinkbank reageert: ‘Ongewenst gedrag, geen seksueel molest’

11/04/2022 17:44

De Hakrinbank heeft maandag voor het eerst, door middel van een open brief, publiekelijk gereageerd op kwestie van vermeend seksueel molest door haar algemeen directeur. Over een conclusie van een extern onderzoek stelt de bank, dat er “wel sprake [is] van ongewenst gedrag en seksueel getinte woordspelingen, [maar] geen vaststelling van seksueel molest.” De kwestie zorgt voor de nodige maatschappelijke beroering omdat gevreesd wordt voor een ‘doofpotaffaire’.

“Er zijn de afgelopen weken terecht vragen gesteld en

publicaties verschenen over de gang van zaken bij de Hakrinbank

vanwege de meldingen over ongewenst gedrag. Daarin zijn feiten en

geruchten wel door elkaar gaan lopen”, aldus de bank. Die stelt

vanwege ‘privacy-redenen’ tot nu toe terughoudend te zijn geweest

met betrekking tot een publieke inhoudelijke reactie. De bank is nu

bereid om de feiten ‘geanonimiseerd’ te delen, hoewel het alom

bekend is dat het om de algemeen directeur gaat.

“Naar aanleiding van drie eerdere klachten en de recente

publicaties over het gedrag door onze ceo, is bij een eerste

evaluatie van de organisatie van de interne klokkenluidersregeling,

besloten tot de installatie van een onafhankelijke

vertrouwenspersoon.”

Deze drie gevallen van ‘ongewenst gedrag’ hebben plaatsgevonden

voor 2019, maar melding daarvan zijn gedaan in de loop van

2020-2021. “Voor zover wij weten, is daarvan in twee gevallen

ook bij de politie aangifte gedaan. Tot op heden is er in geen van

de zaken tot dagvaarding overgegaan. Bij de meldingen is de

klokkenluidersregeling van toepassing. In alle gevallen is er

onderzoek gedaan en hebben er vertrouwelijke gesprekken

plaatsgevonden met de vertegenwoordiger van het

Klokkenluidersplatform”, aldus de bank.

Breder extern onderzoek

Na de meldingen is een breder extern onafhankelijk onderzoek

opgestart door Compliance Services Caribbean, dat gevestigd is op

Curacao. Daaraan zou door alle betrokken partijen medewerking

verleend. De uitkomsten van het onderzoek zijn op 3 november 2021

gedeeld met de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) en

besproken met de ceo. “De RvC heeft de ceo hierop aangesproken en

een berisping gegeven.”

In de eerste zaak is op “indringend verzoek” van de betreffende

medewerker geen melding gedaan aan de RvC en is door de betreffende

medewerker gevraagd haar identiteit te beschermen en verder geen

vastlegging of rapportage aan de RvC te doen. “Dat is

gerespecteerd”, aldus de bank.

“De tweede zaak van ongepast gedrag is ook volgens de regels

onderzocht en gemeld bij de RvC. De derde zaak betreft een

oud-medewerker, waarmee een goed gesprek is gevoerd en die

(voorzover bij Hakrinbank bekend) geen verdere actie heeft

ondernomen. Ook dit is gemeld aan de RvC.”

Eerder heeft de RvC medewerkers opgeroepen zich vooral veilig te

voelen en het Klokkenluidersplatform te blijven gebruiken. Nu zal

er ook een “totaal onafhankelijke” vertrouwenspersoon aangesteld

waar medewerkers met klachten terecht kunnen. “Wanneer een

geschikte kandidaat (op voorspraak van de medewerkers) is gevonden,

zal de installatie zo snel mogelijk plaatsvinden.”

Verder stelt de Hakrinbank: “Ook zijn er op verzoek van de RvC

maatregelen genomen om een veilige werkomgeving te creeren. Onder

andere een evaluatie/aanscherping van de Klokkenluidersregeling,

medewerkers worden aangemoedigd geconstateerde misstanden te melden

en er wordt een bewustwordingssymposium georganiseerd.”







