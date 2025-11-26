Haitianonan tabata atrapa den cabina ora boto a sink na Bahamas y pesey a hoga
NASSAU: E morto di gran parti di e 17 imigrantenan Haitiano cu a hoga ora cu nan boto a sink cerca di Bahamas,
a socede debi cu nan tabata atrapa den un cabina cu ta hopi cerca di e parti dilanti di e boto. Esey ta loke Polis di Bahamas a divulga.
Comisario di Polis di Bahamas, Clayton Fernander a bisa cu e victimanan mortal, di cual mayoria ta muher, a keda bao awa y sin chens di sali, ora cu e boto a kapseis y despues bolter completo.
Fernander a mustra cu parti di e muhernan lo por a sobrevivi, si e boto tabata habri, y keda wanta na e boto manera e resto si a haci.
Esnan cu a fayece den e tragedia aki, cu a socede Diadomingo despues cu e boto a sali di Bahamas rumbo pa Miami na Florida, ta 15 muher, 1 homber, y 1 mucha muher.
Parce cu e muhernan a wordo poni den e cabina paden ey di e boto, pa asina nan ta mas protehi di e mal condicion climatico, pero e refugio ey a converti su mes den un trampa pa nan.
Coast Guard a logra rescata 25 persona cu bida, y ta calcula cu ainda tin 3 hende desapareci, y tur buskeda pa nan no a produci resultado.
Autoridadnan na Bahamas awor ta trahando pa identifica algun di e victimanan, di cual mayoria tabata biba na Bahamas. A sali na cla cu esnan cu a sobrevivi, tur tin famia na Bahamas, pero nan ta sconde ora cu autoridad bay busca detaye, pasobra nan tin temor cu nan tambe lo wordo deteni y deporta despues.
Di e 25 persona cu a sobrevivi, 22 ya caba ta wanta door di Inmigracion, y 3 ta keto bay hospitaliza. Nan tur lo wordo deporta for di Bahamas.