Local News

Haitianonan tabata atrapa den cabina ora boto a sink na Bahamas y pesey a hoga

26 November 2025
This content originally appeared on Diario Online.
NASSAU: E morto di gran parti di e 17 imigrantenan Haitiano cu a hoga ora cu nan boto a sink cerca di Bahamas,

a socede debi cu nan tabata atrapa den un cabina cu ta hopi cerca di e parti dilanti di e boto.  Esey ta loke Polis di Bahamas a divulga.

   Comisario di Polis di Bahamas, Clayton Fernander a bisa cu e victimanan mortal, di cual mayoria ta muher, a keda bao awa y sin chens di sali, ora cu e boto a kapseis y despues bolter completo.

   Fernander a mustra cu parti di e muhernan lo por a sobrevivi, si e boto tabata habri, y keda wanta na e boto manera e resto si a haci.

   Esnan cu a fayece den e tragedia aki, cu a socede Diadomingo despues cu e boto a sali di Bahamas rumbo pa Miami na Florida, ta 15 muher, 1 homber, y 1 mucha muher.

   Parce cu e muhernan a wordo poni den e cabina paden ey di e boto, pa asina nan ta mas protehi di e mal condicion climatico, pero e refugio ey a converti su mes den un trampa pa nan.

   Coast Guard a logra rescata 25 persona cu bida, y ta calcula cu ainda tin 3 hende desapareci, y tur buskeda pa nan no a produci resultado.

   Autoridadnan na Bahamas awor ta trahando pa identifica algun di e victimanan, di cual mayoria tabata biba na Bahamas.  A sali na cla cu esnan cu a sobrevivi, tur tin famia na Bahamas, pero nan ta sconde ora cu autoridad bay busca detaye, pasobra nan tin temor cu nan tambe lo wordo deteni y deporta despues.

   Di e 25 persona cu a sobrevivi, 22 ya caba ta wanta door di Inmigracion, y 3 ta keto bay hospitaliza.  Nan tur lo wordo deporta for di Bahamas.

