Awenochi Taxi Boys ta challente Team Snor Gobernador Alfonso Boekhoudt a papia tambe riba importancia di empleo pa e pais aki Futuro Dragracers tambe a goza na Barcadera Nights Awe ta Dia Internacional di Derecho di Mucha. Hoben di 17 aña a guli 71 bolita di cocaina na Suriname Soroptimist International Club Aruba tambe ta ‘Orange Aruba’
Local News

Habitantenan mes a rek slang pa cuminza paga candela

26 November 2025
Support us
This content originally appeared on Diario Online.
Promote your business with NAN

ORANJESTAD (AAN): E candela cu Diamars merdia a cuminza den area di Bushiri, a spanta habitantenan. 

Inespera e area a bira scur, y huma diki y sofocante a cuminza yena cielo.

   Polis como tambe un Spuitwagen di Cuerpo di Bombero a sali, pero nan a bay staciona na e area unda e candela a start banda pariba.  Mientras tanto mas pabao, e candela a cuminza avanza rapidamente y a drenta mey-mey di dos cas cu tin den Caya Soeur Nicephora.

   Como cu Bombero a keda stagna na e area otro banda, por a mira cu habitantenan mes a cuminza rek slang pa cuminza proteha nan propiedad, y evita cu e candela y chispanan cu ta bay halto lo por causa daño.

   Ta basta cas tin construi den e area, y tur cos ta mustra cu ta un solo Hydrant tin pa Cuerpo di Bombero.

View the embedded image gallery online at:

https://diario.aw/categories/noticia/general/habitantenan-mes-a-rek-slang-pa-cuminza-paga-candela#sigProId73ed14adf2
Support us

Related News

23 November 2025

Ningun caminda den Landspakket ta inclui regulariza indocumentadonan

21 November 2025

Ta hopi importante pa Aruba cana riba e trayecto di recuperacion turistico y economico mas...

20 November 2025

Mabel a gana 25 mil cu e wega di Zodiac

22 November 2025

Exitoso presentacion di Payroll Pro HRM na Suriname