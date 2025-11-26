Habitantenan mes a rek slang pa cuminza paga candela
ORANJESTAD (AAN): E candela cu Diamars merdia a cuminza den area di Bushiri, a spanta habitantenan.
Inespera e area a bira scur, y huma diki y sofocante a cuminza yena cielo.
Polis como tambe un Spuitwagen di Cuerpo di Bombero a sali, pero nan a bay staciona na e area unda e candela a start banda pariba. Mientras tanto mas pabao, e candela a cuminza avanza rapidamente y a drenta mey-mey di dos cas cu tin den Caya Soeur Nicephora.
Como cu Bombero a keda stagna na e area otro banda, por a mira cu habitantenan mes a cuminza rek slang pa cuminza proteha nan propiedad, y evita cu e candela y chispanan cu ta bay halto lo por causa daño.
Ta basta cas tin construi den e area, y tur cos ta mustra cu ta un solo Hydrant tin pa Cuerpo di Bombero.
