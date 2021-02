Volgens minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zijn binnen drie dagen al dicht bij de tweehonderd frontliniewerkers gevaccineerd. “Dat wil zeggen dat we in een week tijd de vijfhonderd mensen die we konden vaccineren met de duizend doses zullen bereiken”, rekende hij vrijdag uit bij de start van het vaccinatieprogramma van het Diakonessenhuis. In totaal hebben 86 frontliniewerkers zich opgegeven van wie er vrijdag 22 werden ingeënt tegen het coronavirus.