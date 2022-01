Guyanese wielrenners maken tocht naar Paramaribo

29/01/2022 08:02 – Marinio Balsemhof

Kenrick Sahadeo zal de Guyanezen verwolkomen bij de grensoversteekplaats South Drain. Foto: dWT Archief

PARAMARIBO – Dit weekend maken vijftien Guyanese wielrenners een driedaagse fietstocht van ruim 430 kilometer naar Paramaribo. Vanaf Coronie zullen Surinaamse renners hen naar Paramaribo ‘begeleiden’. Het is de tweede keer dat deze tocht wordt gemaakt. In 2019 waagden acht man uit Guyana deze poging. Het is de bedoeling om dit een jaarlijks evenement te maken met steeds een andere eindbestemming in Suriname.

Dezelfde acht renners zullen na haast drie jaar met zeven anderen, onder wie twee vrouwen, de trip maken, werd verteld in het Guyanese sportprogramma ‘News Room’. Met de fietstocht wordt beoogd de wielrenners bij elkaar te krijgen om bijvoorbeeld te praten over hun sport en onderwerpen die ermee te maken hebben.

Renners die de rit niet kunnen uitrijden, laten hun ondersteuning aan de andere deelnemers en hun liefde voor de sport blijken, door een deel van de afstand mee te rijden. “Het gaat erom dat de renners plezier hebben en het landschap van Guyana en Suriname beter leren kennen en als eenheid opereren”, werd de gedachte achter het evenement uitgelegd op de radio.

De Surinaamse Wielrenunie (SWU) heeft de gasten ondersteuning toegezegd. Secretaris Earl van Wilgen zal samen met Tachana Dalger, Zuwena Heilbron, Kevin Karg, Dimitri Madamsir, Glenn Moene, Martino Pansa, Kenrick Sahadeo, Ya?r Sniphout, Keoma Sumter en Xavi Wadili meerijden. Sahadeo zal de gasten bij grensoversteekplaats South Drain opwachten. “Hij heeft in Guyana getraind en aan wedstrijden meegedaan, dus kent hij de Guyanezen”, zegt Van Wilgen. De fietstocht noemt hij “een geweldig initiatief”.

Volgens hem doet de SWU er alles aan om de wielersport in Suriname te promoten. Het is de bedoeling het contact met de Guyanezen te verstevigen in de hoop dat Surinamers vaker naar Guyana kunnen om op een hoger wielrenniveau te komen.

