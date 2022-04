‘Guyana heeft u nodig’

11/04/2022 00:00

-

Eliezer Pross

Landbouwminister Zulfikar Mustapha (rechts) luistert naar een Guyanees tijdens een ontmoeting met landgenoten op de Guyanese ambassade. Naast hem Buza-directeur Robert Persaud en links de Guyanese ambassadeur Keith George.

Foto: Eliezer Pross



PARAMARIBO –

“De rijkdommen van Guyana zijn op de eerste plaats voor alle Guyanezen. Dat geldt voor zowel Guyanezen thuis, als onze landgenoten in Suriname, de regio en de rest van de wereld.” Dit is de boodschap geweest van Zulfikar Mustapha, Guyana’s minister van Landbouw, aan zijn landgenoten in Suriname.

Robert Persaud, directeur van het ministerie van Buitenlandse

Zaken, voegde eraan toe dat het beleid van zijn regering erop is

gericht om zoveel mogelijk landgenoten in diaspora terug naar huis

te halen. Hij benadrukte dat het buurland aan het oprukken is en

dat de internationale gemeenschap steeds meer aandacht heeft voor

Guyana.

Mustapha, die in het weekend in Suriname was, zegt dat de stem

van Guyana in gezag groeit op internationale fora, terwijl er in de

regio steeds naar het land wordt gekeken voor leiderschap op

diverse gebieden zoals voedselzekerheid en energievoorziening.

“Guyana rukt op en wij willen niet dat de Guyanezen in Suriname de

boot missen.”

De overheidsvertegenwoordigers hadden geen afspraken met hun

Surinaamse collega’s. Zij kwamen zaterdag speciaal om hun

landgenoten in Paramaribo, Commewijne en Nickerie te ontmoeten en

om ze “te laten weten over het goede” dat zich in hun land van

oorsprong ontwikkelt. Hij verzekerde: “Wij houden u niet voor de

gek dat alles rozengeur en maneschijn zal zijn. Het zal hard werken

zijn, maar de mogelijkheden zijn legio.”

Voorzieningen

De minister ging in op de faciliteiten die zijn land te bieden

heeft voor de diaspora gemeenschap. Op de eerste plaats worden ze

opgeroepen om hun documentatie in orde te maken via de diplomatieke

posten. Daarnaast zijn er mogelijkheden om land aan te vragen voor

woningbouw en landbouw. “Wij hebben ook voorzieningen voor uw

kinderen en kleinkinderen”, zei de minister, doelend op financiele

ondersteuning voor scholieren van rond de honderd US dollar per

jaar. De bedoeling is om dat bedrag te verdubbelen in de komende

drie jaar.

Mustapha: “Suriname en Guyana hebben een uitstekende band. U als

diaspora gemeenschap heeft ongetwijfeld een bijdrage daaraan

geleverd. U heeft in Suriname gewoond en gewerkt en een

aanzienlijke bijdrage geleverd aan de opbouw van Suriname, maar uw

krachten en de krachten van uw kinderen zijn nu in Guyana nodig.”

In de landbouw, mijnbouw, visserij, constructie en veeteelt –

sectoren die de Guyanese overheid verder wil ontwikkelen met de

inkomsten van olie en gas – is er volgens hem voldoende plaats voor

de diaspora gemeenschap in Suriname en de rest van de wereld.

Mustapha en Persaud hadden eerst een ontmoeting met hun

landgenoten in Commewijne, die vooral hun brood verdienen in de

visserijsector. Later op de dag spraken ze landgenoten in

Paramaribo op de ambassade van Guyana aan de Henck Arronstraat. Ze

zagen af van een bezoek aan Nickerie vanwege onzekerheden over de

beschikbaarheid van de Canawaima-veerboot. Het tweetal keerde

zondag terug naar huis.







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina