Guyana heeft bewijs toezegging visvergunningen door Suriname

15/04/2022 14:07

-

Wilfred Leeuwin

President Chandrikapersad Santokhi (l) en zijn Guyanese ambtgenoot Irfaan Ali.

Foto: dWT Archief



PARAMARIBO –

Guyana heeft bewijsdocumenten waaruit blijkt dat president Chandrikapersad Santokhi met zijn Guyanese ambtgenoot Irfaan Ali is overeengekomen dat tegen januari dit jaar 150 visvergunningen moeten worden verstrekt aan Guyanese vissers. Dit zegt de Guyanese minister Zulfikar Mustapha van Landbouw. “Ik kan met documenten aantonen waar dit is overeengekomen en hoe het moet plaatsvinden. Wanneer de tijd daar rijp voor is, zal ik deze documenten openbaar maken.”

Minister Prahlad Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij

heeft meerdere keren aangeven dat er geen afspraken zijn met Guyana

om visvergunningen uit te geven. Enkele dagen terug heeft hij dit

wederom herhaald, nadat bekend was dat Mustapha met een delegatie

in Suriname aanwezig zou zijn. Van diens bezoek waren volgens

Sewdien de Surinaamse autoriteiten formeel niet op de hoogte.

De Guyanese president heeft laten weten dat hij regelmatig in

contact is met Santokhi over de visvergunningen. Dat die nog niet

zijn uitgeven zou volgens hem en Mustapha komen omdat er vanuit de

visserijsector in Suriname enorme tegenstand zou zijn. “We zijn

buurlanden en moeten deze kwestie oplossen op een manier waarbij

vissers van beide landen voordeel aan hebben, maar we zijn gestuit

op enorme problemen”, aldus Ali. Het Guyanese staatshoofd zegt aan

het online medium News Room dat het “fair” zou zijn

als deze kwestie snel wordt opgelost omdat Guyana tal van

Surinaamse investeerders heeft verwelkomd in zijn land.

Het bewijsmateriaal waarnaar Ali en Mustapha verwijzen, zou een

overeenkomst zijn die is gesloten tussen de beide presidenten in

augustus van het vorig jaar. Dit zou een van de nieuwe afspraken

zijn om de hernieuwde relatie te verstevigen nadat in beide landen

nieuwe regeringen waren aangetreden. Guyana heeft aangegeven dat

het toewijzen van de vergunningen een einde zal maken aan de

decennialange illegale vispraktijken en het geklaag van Guyanese

vissers dat zij hoge bedragen – bijkans drieduizend US dollar –

moeten betalen om illegaal, dus met een vergunning van een

Surinaamse tussenpersoon, te kunnen vissen in de Surinaamse

wateren.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina