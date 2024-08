Grupo kier conta cu sosten di 14 parlamentario pa e Ley di Referendum

The content originally appeared on: Diario

​

Insistencia di Parlamentario Ryçond do Nascimento



Kier introducie den Aruba su Constitucion

Un forma pa reforza boluntad di pueblo

ORANJESTAD (AAN)— E Parlamentario Independiente Ryçond Santos do Nascimento a señala, den entrevista cu DIARIO relaciona cu bin cu Referendum, cu por ehemplo den cuestion di permiso decisionnan mester serio, pero hopi biaha por wak na Aruba, cu e parti di poder di un minister pa tuma un decision, hopi biaha ta wordo abusa, envez di tum’e na interes general.

“E ta wordo tuma na fabor particular, esey ta e casonan por ehemplo di tanto Benny Sevinger como Paul Croes, pero esey no ta e unico casonan cu tin un violacion di e parti aki.

“Kiermen, nos ta pone hopi enfasis riba Estado di Derecho, pero un Estado di Derecho democratico. Pues no mester lubida e parti unda cu na final di dia nos tin loke ta yama auto-determinacion como pueblo, y esey ta nifica cu pueblo ta esun cu mester dicidi riba e futuro economico, e futuro social y e futuro cultural di un pueblo”, e parlamentario a enfatiza.

E parlamentario a indica cu Aruba ta un pais di mas di cien mil habitante, y ta imposible pa sinta den stadion tur fin di siman y tuma decision riba locual mester wordo haci pa e pais.

“P’esey nos tin representantenan, pero e ta mescos cu si bo busca un abogado. E abogado ta papia den bo nomber, pero bo no ta abogado. Kiermen, semper ta importante pa bo mantene bo voz. No ta e abogado ta esun cu tin e ultimo palabra den relacion ey. Abo mester tin e ultimo palabra, mescos cu bo representantenan”, Parlamentario Santos do Nascimento a bisa.

El a expresa cu mester compronde cu tur autoridad ta sali for di pueblo. Pesey ta importante pa reforza locual ta boluntad di pueblo. “Vooral ora bo ta wak e parti di corupcion, hopi biaha nos a wak e parti di Estado di Derecho, pero e corupcion tin un componente anti-democratico aden. Pakico? Pasobra bo ta faboreciendo envez di e comunidad henter, bo ta bay faborece un interes particular. Kiermen, e ta importante pa nos concientiza nos mes importancia y nos mesun voz, no solamente ora di vota pero awo mas cu nunca mi ta spera cu nos haya apoyo di 14 Parlamentario, den Parlamento p’asina nos por pasa e ley aki y introduci Referendum den nos Constitucion pa reinforza locual ta democracia y derecho di auto-determinacion di nos pueblo”, Ryçond Santos do Nascimento, Parlamentario Independiente, a subraya.