Grupo grandi di hoben trahando caba pero mayoria sin suficiente educacion

Yvonne Lee-Perez di DAO:



Mester percura pa nan sigui studia specialmente den e parti digital

Tin di sigui ofrece educacion pa nan por eleva nan nivel

ORANJESTAD (AAN) Yvonne Lee-Perez, funcionario di Departamento di Labor y Investigacion (DAO), den entrevista cu DIARIO a comenta, cu e ta un tiki cauteloso rib e desaroyo di educacion. Esaki den e contexto di e grupo grandi di hobennan cu ta inactivo (kizas ta studiando), esnan cu ta participa, of cu ta buscando trabao.

Señora Lee-Perez a bisa cu no por descarta cu e trend ey lo sigui crece. “Nos ta keda haci enfasis cu ta bon si nan traha part time, pero cu nan combin’e cu educacion. Di otro banda ta nos tarea cu nos kier mira tur nos hobennan toch, miho educa. Mas cu nan prepara nan mes pa nan futuro, ta hopi miho. Y esaki ta nan tempo, nan añanan pa prepara nan mes miho, y no cu nan bay traha y no worry cu scol”, Yvonne Lee-Perez a remarca.

El a agrega si, cu tin situacionnan ta presenta cu ta rekeri esey, y cu ta algo cu ta bay mas leu cu labor so. Tin e parti social cu tambe tin aden educacion. “Nos sa pasobra nos tambe ta participando den un plataforma di educacion di labor y nan ta bezig cu mas opcion cu e hobennan por fit den mas opleiding, y esey ta bon. Esey ta duna nan mas alternativa cu nan por sigui participa den educacion”, señora Lee-Perez a señala.

El a reitera cu e parti digital ta keda crucial cu mester percura pa e ta algo grandi den nan educacion. “Nos tin un grupo grandi cu ta trahando caba full time. Ta rond di 4 mil hoben y eigenlijk e educacion cu nan a caba, ta bon pa haci enfasis cu esey no ta e final. Lo ta bon pa nan por sigui un opleiding, vooral den e parti digital pa nan por ta miho prepara. E grupo cu ta trahando caba no tin suficiente educacion (scol), kizas un grupo chikito pero no e mansa”, señora Lee-Perez a remarca.