Grupo di Vacation Rentals ta insisti cu gran mayoria di casnan vacacional ta den mannan local

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): E asociacion VRPA (Vacation Rental Professionals of Aruba), a remarca recien cu nan ta convenci cu mester bin un estudio mas profundo riba e impacto di casnan vacacional aki na Aruba. Esaki pasobra na nan opinion, e estudio cu Gobierno a laga haci via di Economische Bureau Amsterdam a

laga hopi di desea.

Loke realmente mester ta un estudio sistematico y profundo di e sector di huur di casnan vacacional na Aruba. Desafortunadamente, e informe presenta recientemente no a cumpli cu e dos principionan aki y no ta sirbi como un base solido pa un enfoke basa riba evidencia.

Mientras cu VRPA ta apoya un enfoke mas planifica pa garantisa cumplimento (a base di registronan oficial), e normanan di calidad y siguridad, y e aplicacion di medidanan pa salvaguardoa eficiencia y eficacia di e mercado na beneficio di comunidad di Aruba, nan ta profundamente decepciona pa e deficiencianan di e informe aki.

Pa cu e estudio a haci un encuesta cu no ta uno cu por brinda un bista real di e situacion, di ambos banda. Aworaki ta parce cu e encuesta ta traha pa saca e conclusion solamente di e punto di preocupacion pero no kico e beneficionan ta.

E encuesta di opinion den e estudio no tabata inclui un pregunta den cual ta pidi esnan encuesta evalua e peso di e aspectonan positivo compara cu esnan negativo. Por lo tanto, por considera e afirmacion (conclusion) cu ta haci den e informe aki, pa bis’e di un manera nechi, un descuido y, di e forma mas mahos, engañoso.

Segun e informe, e sector aki di huur di casnan vacacional tin mas camber cu hotelnan y timeshare, y su aporte economico a subi di 71 miyon dollar, na 2019, pa 153 miyon dollar na 2022. Sinembargo, e cifranan presenta riba pagina 11 pa loke ta tamaño di e inventario di huur di casnan vacacional no solamente ta confuso, pero tambe presenta di un forma no realistico. Concretamente, e cifranan riba pagina 11 no ta duna un bista cla y ta pone duda riba su confiabilidad.

E divergencia di casi 800 unidad, cu ta representante aproximadamente un 23% (entre cifranan presenta door di ATA y Banco Central di Aruba cu lamentablemente no ta duna un informe accesibel) di e total di inventario di acomodacion disponibel ta haci e dudanan mas grandi.

E discrepancianan aki ta hustifica un scrutinio riba e veracididad y credibilidad di e datonan insigur aki.

Lamentablemente, e informe ta carece un splicacion profundo di e procedura di reconteo, loke ta contribui na crea mas confusion rond di e asunto aki. Lo tabata preferibel pa e consultornan mes realisa un conteo profundo di e inventario, basando nan mes riba fuentenan di datonan primario (via di ATA, DIMP of otro instancianan cu tin cantidad di cambernan registra), en bes di confia riba datonan secundario cuestionabel.

Combinando e conteo di datonan dudoso y e suposicion di gastonan (cu no ta mucho cla), ta hopi cuestionabel pa confia den e resultado economico di huurmento di casnan vacacional. Con ta splica cu e gasto a duplica di 71 pa 153 miyon dollar den solamente tres aña? E informe no a menciona nada di e punto importante aki.

Pa loke ta e recomendacionnan politico presenta den e informe ta parce cu e ta un mescla di normanan cu a aplica na otro paisnan (copy paste). Den capitulo 2, e consultornan ta discuti varios practica politico sin splica suficientemente cual lo ta esnan mas adecua pa Aruba y splica e motibo pakico e ta importante pa Aruba.

Ademas, conecta e recomendacionnan cu e asunto di demasiado turismo sin discuti profundamente si esaki ta existi na Aruba ta poco sincero.

E concepto di turismo excesivo (di e sector aki) no solamente no ta mucho cla y ta habri pa debate den literatura, pero tambe ta altamente suhetivo. Loke un persona por percibi como turismo excesivo, otro ta mira esaki como beneficioso. Ademas, conecta e recomendacionnan cu e asunto di demasiado turismo sin discuti profundamente si esaki ta existi na Aruba ta poco sincero.

Menciona turismo excesivo solamente ta crea e impresion di un prehuicio pa cu e stranheronan cual ta un pensamento peligroso teniendo cuenta cu e lasonan economico, social y cultural di Aruba cu mundo.

Por ultimo, ta dificil pa afirma cu e sector aki di huur di casnan vacacional ta principalmente influencia door di stranheronan (pagina 12), mientras cu na mesun momento ta bisa riba e mesun pagina cu solamente 11% di e inventario ta propiedad stranhero.

E estadistica superficial aki ta contradeci e mesun afirmacion anterior, ya cu e ta nifica cu 89% di e sector ta den man di hende- of companianan local. E mayoria aki ta indica un distribucion importante di beneficio pa e residentenan local, haya via di e sector aki di Rental Vacional Home (RVH)l un aspecto importante cu no a tene cuenta cu ne den e informe.