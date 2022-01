Grupo di mayor cu accion di firma relaciona cu protocol di tapaboca pa muchanan bao di 12 aña

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Diadomingo DIARIO a wordo informa door di e organisadornan, cu tin un accion di firma cu a wordo organisa pa un grupo di mayornan di Colegio Conrado Coronel.

Nan ta haciendo e accion pa bin cu un protocol di tapaboca pa muchanan bao di 12 aña.

Den apenas un par di ora cu e accion aki a wordo haci publico online, ya caba mas di 100 firma a wordo colecta.

E carta ta bisa lo siguiente:

“Apreciabel DVG/Crisisteam Aruba,

Pa medio di e carta aki, nos mayornan/voogdnan di alumnonan di Colegio Conrado Coronel, kier a pidi un revision tocante e protocolnan nobo pa cu muchanan bou di 12 aña cu ta encera cu e muchanan mester bin scol cu tapaboca bisti.

Obviamente nos tur kier minimalisa tur contagio di Covid-19, pero nos tin duda cu e protocol aki tin un base cientifico y kisas no ta efectivo.

A bishita diferente fuente riba internet pa cu esaki:

World Health Organisation (WHO), Government of the Netherlands, The European Centre for Disease Prevention & Control.

Tur ta di opinion cu e bistimento di un tapaboca pa muchanan bou di 12 aña, no mester ta obligatorio y cu mester tene cuenta cu otro factornan cu tin influencia riba e bienestar di e mucha.

WHO ta informa cu e impacto psychosocial y cognitivo riba e mucha su desaroyo door di bisti un tapaboca, mester wordo consulta cu maestronan, mayornan/voogdnan y/of expertonan medico.

Gobierno di Hulanda ta informa cu muchanan bou di 12 aña no ta rekeri pa ley pa bisti tapaboca.

European Centre for Disease Prevention & Control (ECDC) ta indica cu muchanan bou di 12 aña tin un tolerancia mas abou pa bisti tapaboca pa periodonan largo y kisas no lo bisti tapaboca corecto. Ademas ta stroba un mucha pa expresa su mes nonverbal cu ta necesario ainda pa e grupo di muchanan den e edad aki. E CDC ta indica cu distanciamento social, etiketa respiratorio, higiena di labamento di man y keda cas ora mucha ta malo ta medidananan importante independientemente di e uzo di tapaboca.

Nos ta di opinion cu e protocolnan aki a wordo implementa sin consultacion cu e maestronan y mas importante sin consultacion di mayornan/voogdnan. Ademas nos kier mira e base cientifico cu bistimento di tapaboca pa muchanan di menos di 12 aña ta efectivo.

Sperando cu pronto lo por tin un revision di e protocol aki of un reunion pa stakeholdernan (maestronan/mayornan/cabesantenan) por vocifera nos inkietudnan.

Masha danki di antemano

Mayornan di Colegio Conrado Coronel”.

Esey ta e carta cual a wordo publica online. A splica na DIARIO cu hopi mayor no ta di acuerdo mescos cu algun docente. Parce cu mas y mas mayor di otro scolnan tin mesun pensamento y no solamente esnan di Colegio Conrado Coronel.

Awor lo mester warda wak kico lo ta e contesta di Crisis Team na e peticion aki.

Te cu 5:00 pm tabata tin mas cu 300 firma cu e meta di yega na un total di 500.

Ta bon pa agrega cu e grupo aki ta conforma pa personanan vacuna, y nan no ta antivaxxers. “Nos kier mas informacion. No a pone ningun base cientifico y mas ‘inspraak’ como mayor’, un di e organisadornan a splica.