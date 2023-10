Grupo di Arubiano stagna na Israel pa dos dia a logra haya vuelo toch

The content originally appeared on: Diario

Varios aerolinea grandi a anula vuelonan pa Tel Aviv

ORANJESTAD (AAN): E ta algo comprendible! Na momento cu un pais a declara cu e ta den guera, aerolineanan grandi rond mundo casi inmediatamente ta anula tur vuelo pa e pais ey, como cu nan tur a siña den pasado ta cuanto avion a wordo tumba abao ora cu nan tabata sea bulando over di e pais, of haciendo aterizahe. Y no ta djis avionnan cu pasahero ta wordo ataca, manera e famoso vuelo 17 di Malaysia Airlines na 2014 cu a wordo tumba abao door di un misil lansa pa tropanan Ruso net ora e ta bulando riba Ucrania, pero hasta avionnan di companianan di cargo, e.o. DHL na aña 2003 a ricibi monton di impacto di bala ora di tabata lanta vuelo for di un ciudad di un pais unda tabatin guera.

Den fin di siman na momento cu e conflicto inespera a cay na Medio Oriente, debi na e atakenan lanza pa e militantenan islamista palestino Hamas contra Israel, y cu Prome Ministro Israeli a declara cu e atakenan aki ta un declaracion di guera, inmediatamente e borchinan di “Arrivals” na Aeropuerto Internacional Ben Gurión na Tel Aviv.

Aerolineanan cancela: Entre e aerolineanan cu a dicidi na anula mesora nan vuelonan pa Israel tabata British Airways, Lufthansa, Emirates, Ryanair, easyJet, KLM, Aegan Airlines, Air France, Transavia, American Airlines, Delta Airlines, United Airlines, Swiss Air, Austrian Airlines, y Turkish Airlines.

E ultimo vuelo di United Airlines a sali Diasabra di Tel Aviv, ora cu un grupo di piloto y stewardess di e aerolinea a wordo transporta urgentemente pa e Aeropuerto pa nan acelera e proceso di prepara e avion y yuda cu evacuacion di trahadornan di United hunto cu varios pasahero pa sali di e pais no obstante cu tin misilnan bulando den e area.

United Airlines normalmente ta opera te cu 5 vuelo pa dia pa Tel Aviv for di tanto Chicago, Newark, San Francisco, y Washington. Momento cu guera a start, e aerolinea tabatin como 50 piloto y personal di cabina na Israel.

Pa colmo e poco aerolineanan cu a keda bula, a hisa nan prijs di pasashi barbaramente pa vuelonan pa y for di Israel. Pasashi a bira caro debi na factornan relaciona cu mas demanda, capacidad minimo di asiento, inflacion, prijs di jetfuel, espacionan aereo cera, y e aumento den costo operacional pa e Aerolineanan, debi na e.o. cu companianan di aseguro ta cobra extra pa sigura e vuelonan ey.

KLM tambe cancela: Tur esaki a bira un extra dolor di cabes pa pasaheronan cu ta di vacacion na Israel, y awor no tin cupo pa regresa cas. E vuelo di KLM mes, esta KL-772 cu ta un Boeing 777 bulando di Amsterdam pa Tel Aviv a wordo cancela tanto Diadomingo, y tambe awe Dialuna.

Tin hopi ciudadano Hulandes cu ta stagna na Israel y hopi di nan a yega Aeropuerto di Tel Aviv sperando di por haya un vuelo pa sali di eynan. Pero tin varios famia Hulandes cu ta mantene nan mes scondi na Israel cerca di e frontera cu e franha di Gaza. Den entrevista cu prensa Hulandes, nan a laga sa cu nan ta hopi spanta pa e situacion y nan no sa kico lo pasa cu nan den proximo dianan.

Riba e potret por mira con anochi, pasaheronan ta wordo permiti pa subi riba plataforma na momento cu Sirena ta sona avisando posible atake aereo. Por mira nan ta sak of drumi plat abao riba suela, como cu Aeropuerto paden a bira yen yen di pasahero y no tin lugar mas.

Ta conoci cu tabatin un Festival di Musica, esta ‘SuperNova’ andando tambe na un pida desierto na Israel, net ora cu e militantenan palestino a yega abordo di avionnan ultralight cu motorcycle a cuminsa los tiro riba publico. Den un tent a bin haya 260 hoben morto cu a bin mira e Festival aki, incluyendo stranheronan.

E organisacion ANVR na Hulanda te cu Diasabra no tabata sa exactamente ta cuanto Hulandes tin e momento aki na Israel, pero mirando e temporada di aña nan ta sigur cu ta hopi mes tin. Varios organisacion di tour y viahe ta ocupa ta trahando un inventario di esaki.

Pasobra October y November ta berdadero lunanan cu hendenan ta bay pa haci oracion eynan. Na Hulanda tin un total di 32 Tour Operator cu ta ofrece viahe pa Israel. Nan a manda mensahe pa esnan cu ta na e.o. Jerusalem, pa nan keda trankil y no sali for di Hotel. E tour operator TUI a bisa cu nan tin solamente 4 pasahero na Israel. Nan a logra haya 2 na telefon, pero e otro 2 no por haya nan ningun caminda. Nan vuelo di Dialuna rumbo pa Israel a wordo cancela tambe.

Mientras tanto Gobierno di Hulanda a emiti un alerta oranje, y ta desconseha tur hende pa no viaha e dianan aki pa Israel.

Arubianonan tambe: Entre e grupo di pasaheronan cu ta aglomerando na Aeropuerto Ben Gurion na Tel Aviv, tin 19 Arubiano tambe cu a bay bishita Tera Santo pa nan vacacion di October. E grupo aki cu recien a hasta saca potret di nan mes na Israel cu e bandera di Aruba, a mobilisa mesora pa Aeropuerto buscando forma pa haya un vuelo pa bandona e pais cu a caba di drenta den guera. Nan no a usa ruta di KLM pa yega eynan, sino a bula for di Amsterdam-Istanbul-Tel Aviv. Pues nan tin di bay bek via di Turkia. Pero e vuelo pa Turkia tambe a cancela.

Sinembargo toch Turkish Airlines a pone un vuelo disponible pa yuda evacua lo mas hopi Turco posible di e pais, y aki ta unda cu e Arubianonan a haya cupo pa sali. Esaki a wordo confirma Diadomingo atardi door di Prome Ministro Evelyn Wever-Croes.

Prome Ministro Evelyn Wever-Croes a haci e declaracion aki, na momento cu el a haya informacion cu e Arubianonan a caba di clear Israeli Immigration, y ta saliendo for di Israel cu Turkish Airlines.

Wever-Croes a gradici Directie Buitenlandse Betrekkingen na Aruba, Ministerie van Buitenlandse Zaken di Hulanda, y Embahada na Israel.