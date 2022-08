Grupo den WEB ta cuestiona e legalidad di asina yama ‘Utilities Aruba Group’

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Directiva di Asociacion di Empleadonan cu un Contrato Laboral Individual den Servicio di W.E.B. Aruba N.V. (esta Asociacion VWI) a manda un boletin pa prensa, y bisa cu nan a keda babuca di mira publica den corant e anuncio di Utilities Aruba N.V. propagando namens un zogenaamd “Utilities Aruba Group”, kende oficialmente no ta existi manera un grupo di compania registra den camera di comercio di Aruba.

Den e anuncio ta solicita reaccion di companianan di fabricacion/operacion di parkenan di molina di biento pa genera coriente.

Segun VWI, e compania Utilities Aruba N.V. ta berdad accionista di W.E.B. Aruba N.V. y di N.V. Elmar, pero di acuerdo cu nan meta oficial manera describi den nan statutonan deposita na Camera di Comercio di Aruba, no ta indica of duna manera meta cu Utilities Aruba N.V. ta den e business y tampoco tin e experticio tecnico ni comercial necesario pa por oficialmente saca un solicitacion publico pa expresion di interes pa adkiri y cera un Power Purchase Agreement manera proponi den e anuncio den corant.

Tur experticio tecnico, comercial y financiero relaciona cu un proyecto di tal magnitud ta ubica y ta traha na W.E.B. Aruba N.V. y pesey VWI ta cuestiona fuertemente kico ta e intencion(nan) di Utilities Aruba N.V. pa cu e Expresion Of Interest (EOI) aki pa adkiri un PPA di molina di biento sin cu ta W.E.B. Aruba N.V., e compania cu lo mester bay cumpra e coriente, ta lidera e proyecto aki? Ta

ki sorto di deal esaki lo bira? E lo bira un otro “EAGLE”-style deal den cual Utilities Aruba N.V. ta bin dicta y duna instruccion na WEB caminda cu WEB mester sinta na mesa cu un compania cu Utilities Aruba N.V. ta escohe?

Esnan di VWI ta puntra si acaso lo bini un otro “Non-Disclosure Agreement” unda ni Parlamento di Aruba, e organo legislativo mas halto di Aruba, no mag haya pa lesa y studie? Pakico Utilities Aruba N.V. ta saca solicitacion pa “expresion di interes” (lesa ofertanan) pa algo cu Utilities Aruba N.V. no tin ningun experticio aden y no tin ningun recurso humano cualifica den servicio pa haci tur e evaluacionnan complica cu ta encera un proyecto compleho asina?

Pakico WEB, kende si tin e experiencia y hendenan cu e conocimento technico y comercial, pa desaroya un proyecto asina di molina di biento no ta lidera e proyecto aki den propio cas di trabao? Pakico Utilities Aruba N.V. ta tuma pasonan di actividadnan comercial di cual e meta stipula den Utilities Aruba N.V. su statutonan no ta menciona y no ta carga?

Con VWI tin cu interpreta e “move” aki di Utilities Aruba N.V.? Acaso WEB no ta capacita mas pa lidera proyectonan semehante? Of Utilities Aruba N.V. a contrata un “genio” comercial y tecnico cu sa tur cos y ta hala WEB un banda? Of por tin otro rasonnan pakico Utilities Aruba N.V. ta tuma e paso aki cu no ta conoci pa VWI? E destaho aki lo bira otro “blackbox” for di cual un compania escohi pa Utilities Aruba N.V. ta “pop-up” y WEB ta worde “instrui” pa bay sinta na mesa cu ne? Mescos cu VWI ta cuestiona fuertemente e manera cu e destaho di RDA a tuma lugar. E destaho for di cual “Eagle-LNG” a sali e compania cu a gana e destaho y despues WEB mester a sinta na mesa cu Eagle-LNG pa cera un contract di compra di gas natural, VWI ta cuestiona fuertemente e modus operandi aki di Utilities Aruba N.V. pa cu e “destaho publico” aki pa un parke di molina di biento. WEB tabata forma parti di e destaho di RDA? WEB a participa den e escohencia di Eagle LNG? Te con lew VWI sa e respuesta na esaki ta “NO”. Si WEB ta participa den e destaho aki di Utilities Aruba N.V., e pregunta cardinal ta keda: kende lo tin e laatste woord riba e decision pa cu cua compania ta escohe? E ‘laatste woord’ lo ta na WEB of na Utilities Aruba N.V.?

E sorto di ‘bokke sprongen’ nan aki cu Utilities Aruba N.V. ta haci ta lanta hopi pregunta! Pregunta manera kico ta e rason real pakico ta Utilities ta lidera e proyecto aki y no WEB?