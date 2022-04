Grupo cu tabata spearfish a purba sconde e hermentnan bao lama pa Polis no haya nan

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Diabierna merdia pa 12:40 pm, yamada a drenta na Central di Polis, cu hendenan ta mirando varios hende riba e rif cu tin na entrada di e barconan Crusero, y cu nan tin rugtas den nan poder.

Banda di 1:00 pm, Central di Polis a manda un unidad di Playa pa bay rumbo pa area di Surfside, pasobra hendenan ta mirando e personanan aki ta landando rumbo pa beach.

Pero ya caba Polis tabata den e area y nan tabata vigilando e hendenan aki. Nan a mira cu tin algun hende den e canal di Paardenbaai ta landando. Despues a resulta cu ta trata di cinco persona.

Polis for di tera por a mira claramente cu tres di e hendenan aki tabatin problema pa por drenta y yega cerca. Esaki ta basa riba e coriente fuerte di lama eynan. Diripiente nan a zwaai man y pidi un boto di Renaissance Island pa duna nan yudanza. Tres di e hombernan aki a wordo piki door di e boto y treci na beach. Tur tres tabatin equipo deportivo di snorkel na nan curpa.

Un di e hombernan cu a yega tera cu e boto, a identifica su mes cu inicial T.

Segun T. a splica, cu nan a bay snorkel un rato y a haya problema, debi cu nan a haci mal calculo cu e coriente di lama. E otro dos hombernan no tabata kier a identifica nan mes na Polis.

Un rato despues, e dos otro personanan a drenta y yega tera. Nan tambe tin equipo di snorkel na nan curpa. Pero e dos hendenan aki a djis neglisha di papia cu Polis y a djis cuminza cana bay direccion panort.

Polis a reconoce uno di nan como e conocido di Polis y Husticia, esta e homber di inicial Jurgen G. E grupo a cana y bay para banda di un Container cu tin eybanda.

Como cu nan no tin nada den nan poder, y cu nan no ta haciendo nada cu presencia di Polis eybao, e unidad di patruya a dicidi na aleha di eynan pa un rato. Prome cu Polis a bandona e lugar, nan a mira cu e homber T. a cana bay direccion di un baki di sushi. Aki tabatin dos auto staciona di basta rato caba, y cu no tabatin ningun hende sinta den nan.

Debi cu Polis no a confia e asunto, nan a dicidi bay para un rato na altura di Well Done Snack Truck na e rotonde Las Americas pa mira kende ta manehando e dos autonan ey.

Despues Polis a bay bek na Surfside, y aki a bin nota cu e grupo di 4 persona ta para banda di un Toyota Corolla color blauw. Polis a mira cu tin un hende tambe den lama, na altura di e Pier. Polis a core bay den direccion di e persona den lama. E tabata manera sambuyando. Diripiente Polis a tende con e grupo ta tratando di hala atencion di e sambuyado aki, door di haci desordo. Ora cu e persona a saca su cabez for di bao di awa, agentenan a mira cu ta trata di e homber identifica como Jurgen G. Ora cu el a sali di lama, e no tabatin nada particular den su poder, y Jurgen G. a cuminza cana na e auto, mientras cu Polis a bay na e Pier. Polis a haya hopi sospechoso cu e persona a bay bek lama.

Ora cu nan a yega na e Pier, Polis a controla eybanda pero no a mira nada particular. Pero pa sorpresa, e oficialnan a mira un obheto di palo cu a keda ta drief riba lama, cerca di unda Jurgen G. tabata sambuyando. E tabata parce un Speargun. Mirando cu e ta drief riba lama como 10 meter leu for di nan, a pidi Central di Polis pa manda Guardacosta di Caribe Hulandes bin duna un man.

Despues di un rato nan a yega. Un oficial di Guardacosta a bay den lama, unda a gara e Speargun di palo. Despues e personal di Guardacosta a logra descubri un otro Speargun color preto for di lama.

Guardacosta di Caribe Hulandes a confisca tur dos Speargun. Pa mas seguridad, nan a dicidi pa haci un control mas extenso si por haya mas Speargun cu e grupo di hende aki lo a sconde bao awa.

Na final, Polis a informa Central di Polis di loke realmente tabata pasando cu e grupo di hendenan aki na Surfside.