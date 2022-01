Grondkwestie Commewijne steeds ingewikkelder

24/01/2022 05:50 – Gilliamo Orban

Abos-voorzitter Martin Atencio en enkele burgers demonstreerden in augustus vorig jaar tegen de slepende grondkwestie in Commewijne.

ZOELEN – Een slepende grondkwestie in Commewijne wordt voor ongeveer tachtig mensen steeds ingewikkelder. De overheid heeft kort v??r de verkiezingen van 2020 een bouwkavel in Zoelen toegewezen aan hen, maar niet lang daarna werden ze geconfronteerd met de stichting Wosuma die het terrein, waarvan de percelen deel uitmaken, claimde. Er werden beheersdaden uitgevoerd en een graafmachine heeft ‘genadeloos’ de grenspalen verwijderd.

Nu nemen de gedupeerden tot hun ergernis via Facebook waar dat het terrein te koop wordt aangeboden. “Ik voel me als kleine machteloos en begrijp de zaak niet meer, want we hebben op een wettelijke wijze de gronden van de staat gekregen. We zijn geen occupanten en toch kunnen we geen gebruikmaken van onze percelen”, klaagt Rudolf Kartoikromo.

Door de verslechterde economische situatie, kan hij geen grond kopen. Vandaar dat hij het gepast vond dat de overheid de mensen met een kavel was tegemoetgekomen. “Ik heb kinderen die ik wil helpen met een perceel. Ook heb ik de grond nodig om te planten, omdat vele producten duurder zijn geworden”, verzucht hij.

Regering zwijgt

Kartoikromo wijst erop dat ondanks de kwestie meerdere malen onder aandacht van de regering is gebracht, het probleem niet is opgelost. De gedupeerden hebben het vorig jaar samen met andere personen uit verschillende districten enkele keren geprotesteerd bij De Nationale Assemblee. Deze protesten waren onder leiding van de Algemene Belangenorganisatie Suriname (Abos).

Voorzitter Martin Atencio heeft vrijdag een bijeenkomst met de mensen uit diverse districten die te maken hebben met grondperikelen. Er zal daarbij ook worden gesproken over de grondkwestie in Zoelen. Atencio zal onder anderen president Chandrikapersad Santokhi, de vicepresident en minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) uitnodigen. “We gaan niet meer naar ze toe en verwachten dat ze nu naar ons toekomen. Laat geheel Suriname zien of onze regeringstoppers de zaak serieus nemen.” Mochten ze niet verschijnen dan heeft Abos de regering genoeg tijd gegeven om de grondproblemen aan te pakken. Zijn organisatie zal genoodzaakt zijn om van rechtsmiddelen gebruik te maken.

Eigendom

Atencio had zich vorig jaar, samen met de ‘benadeelden’, zoals hij ze noemt, geori?nteerd op het terrein in Zoelen. Het bord van stichting Wosuma werd daarbij uit de grond gerukt, waarna de sterke arm is ingeschakeld. Er zou daarna onder leiding van de politie met partijen worden gesproken. “Helaas zijn vertegenwoordigers van de stichting niet komen opdagen”, zegt Atencio.

Wosuma-secretaris Soeli Wirjosemito stelt dat er geen afspraak was om over de kwestie met de Abos te praten in bijzijn van de politie. “Wij zijn de eigenaar van de grond met als titel eigendom en hoeven met niemand hierover te praten”, aldus Wirjosemito. Zij wijst erop dat de stichting sinds 1989 het stuk terrein van 8,5 hectare in eigendom heeft. Er is volgens haar een koop- en verkoopovereenkomst met de Surinaamse Cultuurmaatschappij.

Districtscommissaris Mohamedsafiek Radjab van Commewijne is bekend met deze kwestie, maar omdat hij de documenten niet bij de hand had, wilde hij niet in details treden toen de Ware Tijd hem belde. “De stichting heeft eigendomsgrondpapieren, maar de mensen hebben ook een grondbeschikking gekregen. Ik heb ze geadviseerd om zich te groeperen om verder de zaak aan te vechten”, aldus Radjab. Hij schat dat in deze zaak achttien personen met aanwijzingsbeschikkingen bij hem op kantoor zijn geweest. Mogelijk zou de rest nog een aanwijzingsbeschikking krijgen.

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina