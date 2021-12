Grondige inspectie zwaar materieel bij Wijdenboschbrug

29/12/2021 13:12

Foto: dWT

PARAMARIBO – De politie houdt sinds dinsdag aan beide kanten van de Jules Wijdenboschbrug scherpere controles op zwaar materieel. Zwaarbeladen trucks zullen alleen tijdens de lockdown, van 23.00 tot 05.00 uur, worden toegelaten. Dit meldt de Communicatie Dienst Suriname. De Motor Surveillance Dienst (MSD) en de politie van Commewijne houden 24 uur toezicht. De chauffeurs moeten een dispensatiebewijs kunnen overleggen om te mogen rijden tijdens de lockdown.

“Rond deze tijd van het jaar wordt het verkeer alleen maar drukker wordt, vandaar ook de noodzaak tot deze maatregel”, zegt hoofdinspecteur Rachel Deekman. Wel wordt rekening ermee gehouden dat goederen en producten moeten worden geleverd. Daarom zal er “flexibel worden optreden”. Dit betekent niet dat vrachtwagens zonder meer de brug over mogen. “Wanneer een leverancier van brood naar de andere kant moet, zal worden nagegaan of de verkeerintensiteit in de betreffende rijrichting het toelaat.”

Intussen is de werkgroep die zich moet buigen over de verkeersproblematiek van de Wijdenboschbrug, nog altijd in overleg met belangengroepen. Deze zullen door middel van overlegmomenten zoveel mogelijk ge?nformeerd worden. “Hun gevoelens zullen meegenomen worden om te komen tot aangepaste maatregelen zodat we met zijn allen op een veiligere manier gebruik kunnen maken van de brug”, aldus de hoofdinspecteur. De controles zullen worden uitgevoerd totdat er andere maatregelen komen.

De scherpere controles zijn ingesteld na het recente incident waarbij een zwaarbeladen truck, waarvan de remmen het hadden begeven, van de brug afrolde en een aantal andere voertuigen ramde. Bij dit ongeval kwam een persoon om het leven en raakten meerdere mensen gewond.

