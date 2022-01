Grondconversie vereist meer discussie

24/01/2022 08:06 – Ivan Cairo

President Chandrikapersad Santokhi (r) installeerde op 26 september 2020 de commissie Grondconversie en herziening grondbeleid ter regulering van het grondbeleid. In het orgaan zaten verschillende overheidsvertegenwoordigers, notarissen, taxateurs en juristen. Foto: president.gov.sr

PARAMARIBO – “Als we niet oppassen ontstaat er straks een soort feodaal systeem waarbij grondeigenaren zelf niet investeren in het ontwikkelen van landbouwgronden. Ze zouden die kunnen verhuren aan boeren, of gewoon niks ermee doen terwijl anderen ze wel zouden kunnen gebruiken.” Een ingewijde, die vanwege de gevoeligheid van deze zaak anoniem wenst te blijven, vindt dat de wijze waarop de regering conversie van grondhuurpercelen naar eigendom mogelijk wil maken misschien juist meer problemen zal scheppen.

De ingewijde merkt op dat meer dan 70 procent van alle domeingrond landbouwareaal is. Ondanks de lage benuttingsgraad van landbouwgrond, naar schatting rond 15 procent, is het voornemen via wetgeving de mogelijkheid te scheppen om die gronden tot maximaal zesduizend hectare voor SRD 2,50 per vierkante meter om te zetten naar eigendom. Voor andere doeleinden zullen grondhuurpercelen tot maximaal vijfduizend vierkante meter, met tarieven vari?rend van SRD 10 tot en met SRD 30 per vierkante meter, mogen worden omgezet naar eigendom.

De Ware Tijd verneemt dat de presidenti?le commissie die zich met deze zaak heeft beziggehouden unaniem vindt dat landbouwgrond niet in aanmerking zou mogen komen voor conversie, omdat het om grote arealen gaat en eerst de speculatie daarmee, wat nu al plaatsvindt, moet worden tegengegaan. Tegenstanders van de beoogde conversie vonden dat eigenlijk personen die nu grote lappen grond in huur hebben en deze nooit in cultuur hebben gebracht, zullen worden beloond terwijl ze zich niet aan de cultuurplicht hebben gehouden.

“Grootgrondbezit in Suriname zonder een goede ruimtelijke ordeningswet zal ertoe leiden dat de ontwikkeling in ons land nog minder goed gaat worden gestuurd. De wet slaat zijn doel mis omdat de beoogde toename van inkomsten voor de staat door deze weggeefprijzen niet gaan worden gehaald. De beste gronden worden eigendom, wat de agrarische productie nog verder zal bemoeilijken. De speculanten zullen feest vieren omdat zij eindelijk zonder vrees van intrekking verder kunnen speculeren”, merkt de ingewijde op.

