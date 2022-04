Groeiende belangstelling voor stamboomonderzoek

09/04/2022 19:14

In 2010 schreef de Ware Tijd in het katern Mens & Maatschappij over de stamboom die de familie Ritfeld had gemaakt. Er blijkt een groeiende interesse te zijn, maar mensen hebben verschillende redenen waarom ze achter hun roots aangaan.



Het belang van stamboomonderzoek verschilt van persoon tot persoon. “Je hebt mensen die het doen bijvoorbeeld om te weten of ze recht hebben op een bepaald stuk grond, maar weer anderen willen gewoon weten waar ze vandaan komen.” Darell Geldorp, trainer van de pilot Ancestors unKnown Suriname, merkt in eigen land een steeds grotere behoefte aan stamboomonderzoek. Niet alleen bij jongeren, maar ook bij ouderen.

Van 23 april tot 18 juni wordt in samenwerking met Ancestors

unKnown Nederland een project gedraaid, waarbij dertig jongeren uit

Nederland (Amsterdam) en Suriname met Afro-Surinaamse wortels op

zoek gaan naar hun familiegeschiedenis. Naks kreeg binnen

nauwelijks twee dagen na de oproep voor de training meer dan

vijftien aanmeldingen, terwijl het beoogde aantal per land vijftien

is. De grote belangstelling is voor Geldorp geen verrassing, want

eerder verzorgde hij samen met Anthony Robinson voor Naks twee

onlinetrainingen in het onderzoeken van de eigen

familiegeschiedenis, die beide ook waren volgeboekt.

Ancestors unKnown Suriname, een van de projecten van de in 2021

gevormde alliantie ‘De ongelooflijke geschiedenissen van onze

voorouders’, is een onlineprogramma waarin deelnemers van achttien

tot 35 jaar kennismaken met stamboomonderzoek door op zoek te gaan

naar hun voorouders en familiegeschiedenis. “Het gaat om jongeren

met Afro-Surinaamse roots. Ook al heb je geen uiterlijke kenmerken

van een Afro-Surinamer mag je deelnemen als je weet dat jouw

voorouders afro’s waren.” Na evaluatie van de pilot zal de

mogelijkheid worden bekeken om ook mensen ouder dan 35 jaar te

betrekken.

Het programma is een initiatief van de Afro-Amerikaanse Dana

Saxon, die volgens Geldorp enkele jaren terug in Suriname was voor

onderzoek. Samen met Naks heeft ze het programma ‘Sabi yu rutu’

ontwikkeld, waarbij jongeren van deze organisatie en de

Evangelische Broedergemeente Suriname op zoek zijn gegaan naar hun

roots. “Door haar eigen stamboomonderzoek kwam Saxon terecht in

Mozambique. Dat vond ze zo geweldig dat ze een lesprogramma in

stamboomonderzoek creeerde voor jongeren van de basisschool in

Nederland, waar ze ook heeft gestudeerd”, vertelt Geldorp.

De cursus is zowel online als fysiek. In de eerste sessie

krijgen deelnemers algemene informatie over wat stamboomonderzoek

inhoudt. Verder leren ze speuren in de archieven. Daarvoor wordt

het Nationaal Archief Suriname bezocht.

Tijdens de training zijn er gastsprekers. Historica Mildred

Caprino zal over het leven op de plantages vertellen en ook hoe de

verschillende namen van Afro-Surinamers, die vaak zijn gelinkt aan

een plantage, zijn ontstaan.

Theatermaker en regisseur Tolin Alexander zal het hebben over de

geschiedenis, cultuur, tradities van de marrons en hoe hun namen

zijn ontstaan. Rachel Gefferie, een Surinaamse die in Engeland

woont en werkt, zal het verband leggen tussen plekken in dat land

en Suriname. Zij komt zelf uit Nickerie waar er veel Engelse

plaatsnamen zijn. De overige sprekers zijn Saxon, Naks-voorzitter

Siegmien Staphorst, Aminata Cairo en Mark Ponte. De presentatoren

van de training zijn Stacey Esajas en Gefferie.







