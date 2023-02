Grève à Edf: les élus appellent à une sortie de crise

The content originally appeared on: News Americas Now

Les présidents de la Région et du Conseil Départemental Ary Chalus et Guy Losbar ont tous deux communiqué afin de relancer une reprise des négociations, et une sortie du conflit initié depuis le mois de décembre

Les présidents des deux collectivités ont choisi ce vendredi pour s’exprimer publiquement sur le conflit social. Un dialogue social s’inscrivant dans une démarche de responsabilité et de solidarité Ary Chalus a d’abord déclaré via un communiqué de presse que “nul intérêt particulier ne peut prévaloir sur ces principes indispensables au vivre ensemble” avant d’appeller à une reprise des négociations. Selon nos informations, le président de Région s’est entretenu avec le nouveau préfet et les syndicats afin de réunir les deux parties sur la table des négociations dès ce lundi (13 janvier). Des conséquences importantes en termes de santé publique Par la suite, Guy Losbar a aussi pris la parole sur ses réseaux sociaux et via un communiqué en rappelant qu’ “après près de trois années pendant lesquelles notre territoire a vécu au rythme de la crise sanitaire, le quotidien de nos populations et de nos acteurs économiques est une fois de plus soumis à des perturbations, liées en l’occurrence à la mobilisation des agents d’EDF PEI entamée en décembre 2022” Le président du Conseil départemental a soulevé des problématiques sanitaires et de santé publique Il a ajouté s’être entretenu ce vendredi (10 février) avec le Préfet Xavier Lefort à ce sujet “pour une reprise de la médiation, considérant que ce dossier est indissociable de l’intérêt général” D’autres personnalités politiques ont également pris la parole. La sénatrice Victoire Jasmine a appelé à une reprise des négociations

