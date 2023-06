Gremionan keto bay lo prefera si e BBO na Frontera ta modela tras di un BTW

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Teoreticamente ta mustra cu BBO na Frontera lo por ta hopi beneficioso pa tur hende. Sinembargo danki na varios observacion di expertonan local, a bin haya sa cu tin cierto aspecto den dje cu lo por resulta mas caro na final pa

comunidad.

Kico por haci e ora? Na opinion di Tisa LaSorte, kende ta CEO y President di Aruba Hotel and Tourism Association, e ta kere cu e momento a yega pa regla e BBO na Frontera den un forma bon pa tur hende.

LaSorte a indica cu no ta debati mas si acaso mester bin cu un BBO na Frontera of no. Prome Ministro mes a splica cu e mihor situacion pa e isla ta introduccion di Impuesto Indirecto y BTW.

Pero tempo cu Gobierno tabata cla pa introduci BTW na Aruba, diripiente tabatin debate, pero no mester confundi cu gremionan na e isla tabata contra esaki (BTW). Loke nan tabata contra ta e forma cu kier a introduci esaki e tempo ey (di 2 tarifa).

LaSorte a bisa cu gremionan ta di acuerdo pa BTW pero di 1 tarifa so y di un base amplio, manera cu IMF a yega di recomenda na 2018 caba. E ta haya cu esaki ta e mihor sistema pa Aruba.

Si awor ta bay haci un BBO na Frontera, cu segun un conferencia di prensa di Gobierno mes, ta pa modela casi manera un paso prome cu yega na BTW, e ora gremionan ta prefera di a hacie mas manera un BTW. Esey no ta loke ta pasando cu e ley cu tin actualmente na Parlamento.

LaSorte ta bisa cu gremionan lo prefera pa Gobierno modela e BBO na Frontera mas cerca di un BTW.

Tin di corda cu hopi di e discusionnan aki a tuma lugar prome cu nan a hisa e tarifa di BBO. Pues no por tuma un sugerencia di prome cu a hisa tarifa, y despues use e mesun sugerencia aki atrobe. No por haci esey mas, como cu circunstancianan a cambia.

E problema cu AHATA tin cu e ley di BBO na Frontera cu aworaki ta na Parlamento, ta cu e no tin un base amplio, pues e ‘aftrek’ cu ta papia di dje no ta conta pa tur compania. Pues e ora bo no ta trata tur compania igual, y bo ta hisa gasto di hopi compania. Y ora cu bo ta hisa gasto, e prijs ta subi.

Bo por yame ‘omzetbelasting’ of cualkier otro cos, pero e sistema cu negoshinan ta traha ta cu bo ta tel op tur bo gastonan, y ta pone un margen riba bo gasto. Corda cu tur impuesto ta un gasto, y asina mundo ta funciona y ta realidad.

LaSorte a agrega cu esey ta loke nan ta spera cu esnan encarga pa aproba e ley, a lo menos scucha e sugerencianan, pero riba con e realidad actual ta. E sugerencianan semper ta pa bin cu un mihor sistema y cu no ta causa mucho cu efectonan riba prijs ta bira hopi halto, y asina baha e poder di compra na Aruba.

“Nos kier un economia sano cu tur hende ta beneficia di dje, y pesey nos ta duna e recomendacion,” Tisa LaSorte a indica.