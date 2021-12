‘Greed’ afstudeerexpo Romy Sordjo

22/12/2021 16:08 – Tascha Aveloo

Romy Sordjo is woensdag afgestudeerd bij de Nola Hatterman Academy. Haar expo draagt de naam ‘Greed’. Foto: Tascha Aveloo

PARAMARIBO – “Ik ben mijn ouders echt dankbaar. Ik vind het jammer dat mijn vader, die vorig jaar is overleden, dit niet heeft kunnen meemaken.” Nadat Romy Sordjo, die woensdag is afgestudeerd aan de Nola Hatterman Academy, haar diploma kreeg van onderdirecteur Cultuur Clifton Braam, vloog ze in de armen van haar trotse en glunderende moeder. Zij bracht haar dochter elke dag naar de lessen op het Fort Zeelandia-complex.

‘Greed’ heet de afstudeerexpositie van de negentienjarige Romy Sordjo. Over de menselijke gierigheid om dingen te doen tegen de heersende of persoonlijke normen en waarden, alleen om aan geld te komen. “Ik heb zo lang naar deze dag uitgekeken. Ik ben blij dat ik het met goed gevolg heb kunnen afsluiten.”

Sordjo is vanaf haar negende student op de Nola Hatterman Academy. Toen haar ouders haar talent ontdekten, stimuleerden ze haar om haar passie achterna te gaan. Onder het genot van een hapje en een drankje, ontvangt de kersverse kunstenares de felicitaties.

Sordjo zit nu in de propedeuse van de rechtenstudie aan de universiteit. “Maar ik ga zeker ook door met kunst. Dat houdt de balans erin en dat is ook echt mijn passie.” Dat klinkt haar leerkrachten, die haar prijzen, als muziek in de oren. Kunstmeester Rinaldo Klas dringt er zelfs bij haar op aan om steeds verder te gaan in het ontwikkelen van haar stijl. De kunst die Sordjo maakt is een mix van traditionele met digitale kunst.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina