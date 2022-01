Granman Aboikoni blaast feestelijkheden af

08/01/2022 09:21 – Samuel Wens

Granman Albert Aboikini der Saramaccaners. Foto: aangeboden

BOVEN-SURINAME – De geplande feestelijkheden voor zaterdag 8 januari in verband met de zestigste verjaardag van granman Albert Aboikoni der Saramaccaners zijn van de baan. “Tijdens de voorbereidingen was het niet duidelijk dat ons geliefd land opnieuw in een coronagolf zou geraken”, meldt het kabinet van Aboikoni in een persbericht.

De voorbereidingen voor een grootse herdenking van deze dag waren al maanden in voorbereiding. Maar als gezagdrager wil Aboikoni niet dat op zijn geboortedag “een massaverspreiding van het Covid-19 virus plaatsvindt”.

“Verschillenden mensen en groepen hadden al aangegeven dat zij op Asindohopo aanwezig zouden zijn voor dit heugelijk feit. Tot onze grote teleurstelling moeten wij dingen anders aanpakken. Het grootopperhoofd heeft vanwege deze situatie besloten om niet meer uitbundig te feesten.”

De muziekformaties zijn afgezegd. Het feest zal op een andere en gunstiger tijdstip gehouden worden. “Zij die op de dag de gelukwensen wensen over te brengen zijn welkom, met in achtneming van de Covid-19-maatregelen, op zijn priv?verblijf te Djoemoe.”

