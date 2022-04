Goza di vacacion y di campamento sanamente y corda cu Covid-19 tey y nos tur sa kico mester haci

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN) – Minister Presidente Evelyn Wever-Croes a observa den conferencia di prensa, cu comunidad di Aruba ta drenta den periodo di vacacion otro siman,

y tambe cu e aña aki campamento ta posible, despues di dos aña cu esaki no por a tuma lugar. El a haci un yamada na comunidad pa cuida si nan bay afo of si bay campa, pasobra Covid-19 ainda tey, y cu enfasis e ta pidi pa esnan cu ta campa cuida nos beachnan!

Vacacion: E dignatario a indica cu tin basta persona di Aruba cu ta bay den exterior pa vacacion y esaki ta un tradicion cu pa añanan ta asina.

E dignatario a desea cada un cu ta bay cu vacacion, un bon vacacion y bon biahe, pero cu, por fabor, sigui cuida.

“Covid-19 no a caba ainda. Aki na Aruba ta un di e poco paisnan cu a flexibiliza casi tur medida. Si bo bay otro pais, informa bo mes hopi bon di adelanta, kico ta e rekisitonan di otro pais. Por ehemplo, pa bay Merca bo por drenta solamente si bo ta vacuna y si bo haci un test y esaki ta sali negativo.”

El a sigui bisa: “Si na cada pais tin rekisitonan, gobierno di Aruba no por yuda bo cu esey, pasobra gobierno di cada pais por haci esey pero busca informacion, pa ta bon informa riba kico bo tin cu haci un bez bo yega eynan; kico ta e rekisitonan di bisti tapaboca den e pais ey si of no, pa bo no haya bo den problema innecesariamente.”

“Y por fabor, corda cu ora bo bolbe bek Aruba, apesar cu bo no mester test mas bo tin cu yena e ED Card y mester tin e check mark berde cu ta bisa cu bo por bin Aruba, si no bo no por check in, na e pais cu bo ta bay. Pone bo mes na haltura di tur e rekisitonan pa asina bo no haya bo den problema innecesario, pero mas cu tur cos por fabor sigui cuida” e dignatario a acentua.

Campamento: Tambe ta temporada di campamento cual ta hopi importante pa comunidad di Aruba, e dignatario a expresa. “Nos tin hopi hende cu tin hopi interes pa bay campa, y mi ta contento di mira esey pasobra pa dos aña no por tabata tin campamento.”

El a sigui bisa: “Mi por imagina mi cu aworaki, esnan cu tin añanan ta campa den famia of den grupo di amistad ta loco pa cuminza e campamento, pero sigui cuida pasobra covid tey tur caminda na Aruba y no ta haci un excepcion pa campamento. Por fabor, nos sa kico nos mester haci, aworaki ta den bo man, goza sanamente”, Minister Presidente a remarca.

Cuida nos beachnan: E mandatario a agrega cu pa esnan cu ta campa gobierno a drecha e beachnan pa comunidad por goza mas di nan, pero laga nan tambe intacto. “Cuida nos naturaleza, cuida nos beachnan, no bay susha nan, pa asina esnan cu ta bin despues di nos, tambe por sigui goza di nan”, e mandatario a señala.